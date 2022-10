Une bonne saison en NBA, cela ne se passe pas que sur le terrain. Cela se passe aussi côté finances ! La gestion de la banque est fondamentale pour toute équipe de NBA, il est donc l’heure de se pencher sur les salaires des New Orleans Pelicans pour la saison 2022-23.

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

LES SALAIRES 2022-23 DES NEW ORLEANS PELICANS

UFA : agent-libre non-restreint RFA : agent-libre restreint

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 150 267 000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 123 655 000$ cette année.

Avec 152,401,851 $ engagés contractuellement sur cette saison 2022-23, les Pelicans envoient le pactole sur de très bons joueurs aux très gros contrats. Logique.

En récupérant C.J. McCollum, NOLA s’est engagé à lâcher 33 millions par saison, ce qui en fait leur joueur le plus cher. Qui dit équipe compétitive dit équipe coûteuse, et Brandon Ingram touchera lui aussi ses 30 et quelques millions de dollars cette année. Derrière, Valanciunas prend son beau billet et Zion ne touche – pour le moment – « que » 13 millions. Une belle équipe de joueurs installés et grassement payés, suivis par une brochette de jeunes talentueux pour des prix pour le moins raisonnables. Les Pels dépassent le seuil de la Luxury Tax mais c’est le prix à payer pour une franchise passée de chiante à excitante en quelques mois.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2023-24 : 7

CJ McCollum

Brandon Ingram

Zion Williamson

Jonas Valanciunas

Devonte Graham

Larry Nance Jr

Willy Hernangomez

Au moins c’est clair, la suite est fixée pour les Pels qui peuvent compter sur tous leurs cadres pour encore deux saisons. Le 5 majeur est sous contrat garanti et le front office n’aura plus qu’à se pencher sur les dossiers des Herb Jones, Trey Murphy III voire Kira Lewis Jr., qui sont des minots sur qui il faudra compter dans le futur. Zion a signé une super extension maintenant qu’il est sûr de pouvoir rejouer au basket, tout comme McCollum qui s’installe sur le long terme en Louisiane. Le Big Three Zion-Ingram-McCollum est là jusqu’en 2025 minimum, pour pas moins de 100 millions de dollars cumulés par saison à partir de 2023. Ça va khalass du côté des Pelicans, mais on dit oui tous les jours vu la gueule du projet qui nous donne plus qu’envie de démarrer la saison.

Trois joueurs à surveiller cette saison :

Jaxson Hayes :

Jaxson Hayes sera en agent libre restreint cet été et devra faire une grande saison – a-t-il vraiment le potentiel pour ? – pour ne pas se retrouver dans une situation où les équipes intéressées lui proposent un contrat plutôt léger, que les Pelicans matcheront afin de garder le grand pivot filiforme dans leur roster. S’il parvient à confirmer après sa saison à 9,3 points à 62% au tir, il pourrait taper dans l’œil de nombreuses franchises et faire monter sa valeur pour soit rester aux Pelicans – et on verra s’ils comptent sur lui pour leur futur – soit s’envoler vers une nouvelle aventure dans une équipe qui lui enverra un beau chèque.

Kira Lewis Jr :

Même s’il a été plutôt bon à chaque fois qu’il est rentré sur le terrain pour les Pelicans (6,2 points en 16 minutes et 78 matchs en 2 saisons), Kira a du mal à s’imposer dans le système des Pelicans et n’a pas passé une seule minute en Playoffs depuis son arrivée, devancé par Jose Alvarado et son énergie. A la fin de l’année, NOLA aura le choix de lever ou non l’option à 5 millions du 13ème choix de la Draft 2020 pour l’année 2023-24, et si son aventure continue de cette manière, on a bien peur que les Pelicans décident de s’en séparer en jetant leur dévolu sur la folie Alvarado. Il devra convertir positivement chacune de ses minutes passées sur le parquet – s’il y en a – pour éviter d’être coupé en 2023 et galérer à vraiment lancer son aventure NBA.

Garrett Temple :

Le vétéran est engagé avec les Pels jusqu’en 2024 mais son contrat n’est pas garanti sur la saison 2023-24, et il ne le sera qu’à partir de juin 2023. Rien de vraiment affolant à signaler (et puis y’a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent) mais il sera important de surveiller sa situation étant donné qu’il pourrait pas mal servir à une équipe qui vise le titre, toujours précieux partout où il passe. Les Pelicans vont peut-être vouloir le garder pour encadrer les jeunes et jouer les mentors mais si ce n’est pas le cas, il devra redonner de la valeur à sa cote sans trop attendre. 36 ans quand même ce bon vieux Garrett.