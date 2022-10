Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des New Orleans Pelicans !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Y’aura de quoi faire du gros score cette année avec les Pelicans, qui auront un nombre d’options offensives assez incroyable. Attention, cette qualité peut aussi être votre ennemi dans vos choix quotidiens : des joueurs très cotés vont moins marquer certains soirs car d’autres seront plus en lumière. Jonas Valanciunas va vraisemblablement continuer à envoyer des double-double à tout va, ce qu’il a fait 50 fois en 74 matchs la saison dernière, Brandon Ingram devrait être la première option bis, et ses 22,7 points de moyenne, bien qu’il soit parfois irrégulier, devraient vous convaincre de miser sur l’ancien Laker, et le tout récemment prolongé C.J. McCollum est évidemment une machine à scorer, pouvant monter très haut certains matchs (10 fois à plus de 30 points cette saison). Mais le joueur sur lequel vous allez pouvoir miser cette saison est bien l’OVNI Zion Williamson. En 61 matchs lors de sa dernière saison ? Aucun en dessous des 10 points marqués, et 54 matchs à plus de 20 points dont 21 à plus de 30. Oui, Zion est bien de retour et oui, il va faire du sale, y compris dans votre deck. Attention également à Devonte’ Graham qui peut devenir zinzin le temps d’un match, mais il faudra aller au loto juste après si vous tombez sur le bon match.

#Les carottes redoutées

Sans qu’il y ait de véritable carotteur de renom dans l’équipe, leur défaut dans ce jeu génial qu’est la TTFL est sûrement le fait que leurs options offensives seront cette année nombreuses et sûrement très imprévisibles aussi. Surtout avec le retour de Zion. Même pour Valanciunas en réalité, qui pourrait voir son temps de jeu réduit en fonction des tendances et avec la densité de joueurs intérieurs de l’équipe. Et comme on l’a dit, McCollum et Ingram sont parfois irréguliers, slors que Zion lui ne l’est pas mais qu’un gros point d’interrogation persiste au niveau de sa santé, même si tout a l’air ok pour l’instant… En gros, de nombreux joueurs peuvent vous faire crier de joie, mais tout peut vite retomber aussi. On n’est pas dans la merde.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Jonas Valanciunas : 33,9 points

CJ McCollum : 33,3 points

Brandon Ingram : 33,2 points