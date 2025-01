NBA Paris Games 2025 : 218 millions de vues sur les réseaux sociaux NBA, record battu !

Avant la revanche entre Spurs et Pacers ce soir (18h), la NBA a dévoilé avec satisfaction les statistiques en forte hausse concernant l’audimat de son premier match à Paris. L’effet Victor Wembanyama est bien sûr la raison principale de cet engouement des fans tricolores.

Comment Adam Silver va t-il faire pour ne pas retourner à Paris l’an prochain ? Entre les mots de Victor qui a motivé l’Accor Arena a faire du bruit pour montrer leur envie de revoir la NBA et les chiffres qui montrent que l’amour entre la France et la ligue de basket américaine n’a jamais été aussi grand…

Oui, parce que ce jeudi, au-delà des 698 000 spectateurs moyens sur Canal+ (qui diffusait le match en clair, pic à 847 000 selon Médiamétrie), la NBA s’est elle aussi régalée. Sur le NBA League Pass, les nombres vont dans le même sens : celui du record. 41% d’augmentation niveau téléspectateurs par rapport à l’an passé en France, 17% à l’échelle mondiale.

The NBA Paris Game 2025 presented by Tissot featuring the Indiana Pacers and the San Antonio Spurs on Thursday, Jan. 23 set several records across television viewership and digital and social media engagement. Highlights include⬇️ pic.twitter.com/8rsCshNPXc

— NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2025

Sur les réseaux sociaux, les moindres faits et gestes de Wemby ont été suivis partout : 108 millions de vues pour le joueur sur les réseaux de la NBA, dont plus de 30 millions pour ses seuls jongles au Parc des Princes. Superstar. De manière globale, la première rencontre entre Pacers et Spurs a généré 218 millions de vues sur les réseaux, record battu pour un match du programme NBA Global Games.

Et tous ces chiffres pourraient être battus ce soir : match à 18h, un samedi, avec potentiellement un autre gros match de Wembanyama combiné à un scénario cette fois serré. Tout ce que l’on souhaite !

Source : NBA PR