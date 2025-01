Highlights : Killian Hayes étincelant en G League (26 points, 18 passes)

Face aux Raptors 905, Killian Hayes a montré qu’il voulait vraiment revenir en NBA. Nouvelle prestation pleine de sérieux de la part du meneur formé à Cholet, qui envoie 26 points et 18 passes à 10/17 au tir.

Est-ce que les Nets (ou n’importe quelle autre équipe, d’ailleurs) vont franchir le cap et offrir un contrat à Killian Hayes pour qu’il puisse terminer la saison en NBA ? Ce n’est pas si improbable, il faudra faire attention aux gros mouvements qui auront lieu dans les deux semaines à venir du côté des transferts, et peut-être qu’une place sur un banc s’ouvrira. D’autant plus avec la volonté de certaines équipes de préserver leurs joueurs en vue des Playoffs. Cela peut-être l’opportunité.

Killian Hayes and Drew Timme posted HUGE stat lines tonight in the @longislandnets victory over the Raptors 905 in Montreal!

💥 Hayes: 26 PTS, 18 AST, 10/17 FG

💥 Timme: 25 PTS, 13 REB, 7 AST pic.twitter.com/rDOeihkLBH

— NBA G League (@nbagleague) January 25, 2025

En attendant, et pour revenir dans le concret, disons que Killian Hayes se met en condition d’être au centre de l’attention de ces équipes qui vont chercher à renforcer un peu leur banc avec du jeune plein d’énergie. Face aux Raptors 905, en terre québécoise (à Montreal), le Français s’est éclaté et repart non seulement avec la victoire mais avec une part très importante dans celle-ci. 26 points, 18 passes, 10/17 au tir. Ça en fait ça, de l’action créée. Allez, highlights.