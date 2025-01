Bronny James cartonne en G League : 31 points et un énorme poster !

Voilà, Bronny James tient sa nouvelle soirée référence en G League ! Face au Rip City Remix (équipe affiliée aux Blazers), le fiston de LeBron James s’est éclaté avec 31 points à 10/22 au tir et surtout un très beau poster comme highlight de sa belle performance. Il faut répéter ce genre de prestation régulièrement, désormais.

Le début de saison de Bronny James a été marqué par une exposition extrême sur le plan médiatique, puis son contraire. Depuis quelques semaines, le jeune homme évolue plus au calme en G League, loin de l’ombre de son père. Même s’il est parfois de retour en NBA pour acquérir un peu d’expérience, rien à voir avec le mois de novembre.

Tout cela semble lui réussir puisque lorsqu’on le laisse tranquille, il peut réussir de très belles choses. Comme cette nuit, face au Rip City Remix. 31 points à 10/22 au tir dont 5/11 à 3-points, et ce poster qui nous fait indiscutablement penser à son père. Objectif : prendre ce genre de soirée comme une sorte de nouveau standard et enchaîner, afin de vite revenir en NBA, et par le seul argument qu’est le niveau de jeu.

pic.twitter.com/4yOCovlGfo

— South Bay Lakers (@SouthBayLakers) January 25, 2025