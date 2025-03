On pensait que le Heat avait touché le fond mais il continue de creuser. Miami a pris un 41-15 dans le troisième quart face aux Knicks cette nuit et a dû s’incliner pour la huitième fois consécutive. Jamais Erik Spoelstra n’avait connu une telle série de défaites dans sa grande carrière.

Cela fait depuis la saison 2008-09 que Coach Spo est sur le banc du Heat. Il a connu beaucoup de choses à Miami, surtout beaucoup de succès, mais il est aujourd’hui en territoire inconnu.

Huit défaites de suite pour son équipe, dix matchs sous la barre des 50% (bilan de 29-39) avec seulement 14 rencontres à jouer dans la saison, c’est tout simplement la pire période de l’ère Spoelstra en matière de résultats.

“Nous sommes tous mis à l’épreuve, moi y compris”, a déclaré Spoelstra après la défaite face aux Knicks. “Je ne suis pas exempt de tout reproche. Je n’ai pas apporté suffisamment de réponses à cette équipe. Je dois faire mieux. […] Nous devons mettre les pieds dans le plat et tenir bon à ce stade.”

Habitué à faire des miracles même lorsque son effectif semble limité, Erik Spoelstra peine aujourd’hui à trouver les solutions pour remettre le Heat sur le droit chemin.

Le plus frustrant dans tout ça ? C’est que Miami semble capable sur certaines séquences de mettre en difficulté même les meilleures équipes NBA (comme en début de match face aux Knicks cette nuit), mais le Heat est incapable de réaliser un match complet de 48 minutes. Il connaît de gros trous d’air qui ne pardonnent pas, notamment en fin de match et tout particulièrement en attaque.

The Miami Heat’s 8-game losing streak is their longest losing streak since Erik Spoelstra took over as head coach in 2008 😳 pic.twitter.com/2HZhDjnLiI

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 18, 2025

En chute libre, le Heat possède aujourd’hui un bilan similaire à celui des Bulls, ce qui montre à quel point Miami est tombé bas. Dans une saison où la franchise floridienne s’est séparée de Jimmy Butler (qui cartonne aux Warriors), la bande de Spoelstra est seulement dixième de l’Est et pourrait bien manquer les Playoffs pour la quatrième fois seulement dans l’ère Spo. La version actuelle du Heat est aussi en route pour terminer avec le pire bilan de la franchise depuis son arrivée en 2008, qui est pour l’instant de 37-45 (2014-15).

Bref, ça va mal, très mal. Erik Spoelstra peut-il retrouver sa baguette magique avant que cette saison ne soit définitivement à jeter à la poubelle ?

“C’est l’un des plus grands défis que j’ai eu à relever au cours d’une saison régulière. Mais nous devons simplement maintenir le cap.” – Coach Spo

Source déclaration : conférence de presse d’après-match