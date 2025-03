Depuis l’arrivée de Jimmy Butler chez les Warriors, il n’est pas usurpé de dire que l’équipe s’est tout bonnement transformée. Joueurs qui s’éclatent sur le terrain, défense et attaque qui ont passé un vrai cap d’un point de vue collectif… Une mini-révolution dans la Baie, qui donne presque vie aux espoirs les plus fous.

Voir les Warriors jouer depuis que Jimmy Butler est arrivé à San Francisco, on ne pas se le cacher, c’est un régal. L’ex-joueur du Heat a transformé l’équipe en profondeur avec un grain de folie, de grande gueule et d’intensité qui a donné une sorte de second souffle à l’ensemble du groupe. Une situation qui s’explique par plusieurs facteurs.

D’abord, le cas Stephen Curry. Avec un Butler à ses côtés, c’est une pression d’organisation du jeu assez conséquente qui se décharge des épaules du meneur, plus libre de se concentrer uniquement sur ses démarquages. La conséquence ? Plus d’agressivité de la part du Chef, une moyenne de point clairement en hausse depuis l’arrivée de Jimmy.

La puissance physique en percussion de Jimmy n’est néanmoins pas qu’une aide pour Curry. Tous les role players autour de lui bénéficient d’un meilleur spacing, de meilleurs décalages pour attaquer le cercle. En gros, un énorme boost de confiance qui donne aussi l’énergie pour aller prendre des tirs plus contestés. Qui rentrent.

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.

4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry 🎯 pic.twitter.com/lkU7EqfSii

— Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2025

Pour parler de Jimmy Butler en lui-même, les Warriors apprécient beaucoup sa présence sur le plan des lancers francs. Un physique solide qui va se récompenser sur la ligne, qui provoque le bonus et permet aux coéquipiers de se récompenser aussi. Et on ne parle ici que de l’aspect offensif. D’ailleurs, depuis l’arrivée du J en Californie, Golden State est tout simplement sur les bases du meilleur rating d’attaque de la ligue (123,8). Un mojo (re)trouvé par tout le monde qui risque de prendre encore en force avec le retour de Jonathan Kuminga. Une autre menace offensive qui s’est montrée dès cette nuit, face aux Kings, avec 18 points.

En défense, les Warriors ont aussi passé un cap. Jimmy apporte une agressivité qui est contagieuse : tout le groupe est bien plus proche des joueurs, pour provoquer les pertes de balle, pour déstabiliser la création adverse. Une stratégie coûteuse sur le plan de l’énergie mais payante : depuis son arrivée, les Warriors sont sur la base de la 2e meilleure défense la ligue (109,2). Et avec un joueur comme Draymond Green dans le groupe qui n’attendait que ça pour devenir à nouveau le joueur qu’il était jadis, c’est un vrai enfer d’attaquer les hommes de la Baie depuis 1 mois. La grande gueule du groupe est sans doute le profil qui a le plus évolué avec le recrutement de Butler. Une autre forte tête.

The Warriors are really 13-1 with Jimmy in the lineup…

The Jimmy Butler effect is REAL. pic.twitter.com/oxNpKMTzy1

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 14, 2025

Au complet, les Warriors peuvent rêver grand. Et qu’on se le dise, aucune équipe de l’Ouest ne souhaite probablement croiser GS au premier tour. Ne reste désormais qu’à continuer de gagner, pour éventuellement récupérer un avantage du terrain en Playoffs. Au rythme actuel, c’est tout à fait jouable. Et GS doit encore affronter chacune des 4 équipes devant au classement. Ils n’ont que 4 victoires de retard sur la deuxième place, un écart important mais impossible à combler. Ce serait un exploit retentissant.

