Alors que la March Madness approche à grands pas, ESPN vient logiquement de sortir une nouvelle Mock Draft (simulation) pour l’édition 2025. L’occasion de prendre la température concernant les prospects français, notamment Nolan Traoré.

Lors du dernier point il y a environ un mois, la pépite de Saint-Quentin avait assez largement chuté, Traoré tombant jusqu’en toute fin de Loterie (14e place) alors qu’il était longtemps considéré comme un pick du Top 10 voire même du Top 5.

Depuis, Nolan a plutôt brillé avec des performances très solides en Leaders Cup et dans le Championnat de France (19 points et 4,3 passes de moyenne en trois matchs entre le 14 février et le 1er mars). Son seul coup de moins bien : le 8 mars dernier à Strasbourg (6 points, 4 passes), quand il a constamment été gêné par les fautes.

Résultat : Nolan Traoré a gagné une petite place dans la dernière Mock Draft d’ESPN, qui l’envoie chez les Mavericks via le 13e pick.

“Il semble jouer son meilleur basket récemment et son équipe (Saint-Quentin, ndlr.) est toujours en position de jouer les Playoffs, ce qui donne deux mois supplémentaires pour l’évaluer après la saison universitaire. […] Avec (Kyrie) Irving probablement absent une grande partie de la saison prochaine, le backcourt pourrait être un bon point de départ (pour les Mavs à la Draft). Traoré est l’un des prospects les plus jeunes de la draft, a beaucoup de talent balle en main, et une grande marge de progression sur le long terme.” – Jonathan Givony, ESPN

Personne ne sait vraiment où vont les Mavs après le transfert de Luka Doncic, mais ils ne cessent de plonger depuis. Et cela pourrait directement se traduire par un choix de draft à la Loterie (Top 14), eux qui s’accrochent aujourd’hui désespérément à la dernière place du play-in tournament (33 victoires – 34 défaites) malgré leurs innombrables blessures (dont Kyrie Irving et Anthony Davis).

On se rappelle que la franchise de Dallas avait réalisé un gros coup à la Draft 2023, quand elle a “profité” d’une non-qualification au play-in tournament pour drafter le pivot Dereck Lively II avec le 12e choix. Peut-on assister à un scénario similaire avec Nolan Traoré ?

Fascinated to see what the pre draft process will be like for International guard Nolan Traore #NBADraft

+ Speed and quickness off the bounce

+ Shows potential to be crafty finisher around the basket

+ Plays with good pace and change of gears.

Will be one of top names to… pic.twitter.com/CGVCsmusSF

— Tyler Rucker (@tyler_rucker) March 12, 2025

Sans Doncic et avec un Irving blessé, il est clair en tout cas que les Mavs auront besoin de ball-handlers sur le backcourt la saison prochaine. À l’heure de ces lignes, seul Jaden Hardy possède ce profil. Les autres arrières que sont Spencer Dinwiddie et Dante Exum sont eux en fin de contrat cette année.

Si on ne veut pas forcément voir Nolan Traoré à Dallas après tout ce qu’il s’est passé depuis début février, il faut bien avouer qu’il y a une vraie opportunité…

Mock Draft 2025 (ESPN), les autres Français :

Joan Beringer, 15e place au Orlando Magic

Noa Essengue, 17e place au Oklahoma City Thunder

Noah Penda, 29e place aux Los Angeles Clippers

Maxime Raynaud, 36e place aux Brooklyn Nets

Source texte : ESPN