Suns : Devin Booker ne sera pas transféré durant l’intersaison

Alors que les Suns réussiront peut-être “l’exploit” de rater le play-in tournament cette saison, de nombreux changements pourraient avoir lieu cet été du côté de Phoenix. Mais il y a un mec qui ne bougera pas quoi qu’il arrive : Devin Booker.

Lors de la dernière trade deadline, les Suns ont tenté par tous les moyens de transférer Bradley Beal, sans succès. Ils ont également enclenché pas mal de discussions autour d’un potentiel transfert de Kevin Durant, sans le mettre au courant, ce qui a forcément agacé ce dernier.

Résultat : les nombreuses rumeurs semblent avoir fragilisé encore plus une équipe déjà pas très solide, et le Big Three Beal – Durant – Booker semble vivre ses derniers matchs ensemble cette saison.

Quasiment tous les signaux à travers la NBA indiquent que KD se fera transférer cet été. Quant à Beal, il y a de fortes chances que les Suns tentent une nouvelle fois de s’en débarrasser. Néanmoins, concernant Devin Booker, la franchise et le joueur sont alignés : Phoenix ne veut pas transférer Book et Book ne veut pas quitter Phoenix. Pour rappel, l’arrière de 28 ans est sous contrat jusqu’en 2028 (pour 220 millions de dollars).

Devin Booker is fully committed to the Suns for the rest of his career while being in complete alignment with their front office, per @espn_macmahon (https://t.co/UpKdDvTudF

Owner Mat Ishbia says a “pivot and reload” around Booker could be the direction they choose this summer. pic.twitter.com/UcrjbypgKW

— Evan Sidery (@esidery) March 14, 2025

C’est Mat Ishbia lui-même qui a annoncé à ESPN sa volonté de modifier l’effectif autour de Booker pour permettre à Phoenix de retrouver les hauteurs de l’Ouest. L’arrière All-Star a lui réitéré sa volonté de jouer pour une seule et même franchise durant sa carrière, comme son idole Kobe Bryant aux Lakers, tout en indiquant qu’il était sur la même longueur d’onde que Mat Ishbia et les dirigeants de Phoenix.

Cet engagement réciproque tombe à un moment où des rumeurs concernant l’avenir de Devin Booker font parler dans les couloirs de la NBA.

Les Rockets, qui possèdent plusieurs picks de draft des Suns (en plus de jeunes joueurs prometteurs) et qui semblent avoir besoin d’un scoreur supplémentaire pour viser la lune, faisaient naturellement partie des candidats crédibles pour récupérer Booker ou Kevin Durant. Il est toujours possible que ce dernier rejoigne Houston cet été, mais pas D-Book. Et ce malgré “l’intérêt constant” démontré par les Fusées concernant l’arrière.

Via @espn_macmahon: Rockets have repeatedly expressed interest in Devin Booker and that “those conversations [with Phoenix] have been brief.”

Suns owner Mat Ishbia on trading Booker: “Never happen. It’s silly.”https://t.co/PtRw3FzQoB

— ClutchFans (@clutchfans) March 14, 2025

“Au final, tout peut arriver cet été à Phoenix, sauf un transfert de Devin Booker.”

C’est ainsi que Tim MacMahon, l’insider d’ESPN qui a échangé avec Mat Ishbia et Devin Booker, a résumé la situation actuelle à Phoenix. Cela donne au moins une certitude pour les fans des Suns, et c’est déjà pas mal au vu du contexte du moment et la terrible saison qu’ils sont en train de vivre.

Mais les Suns arriveront-ils à prendre le bon virage, avec Booker en tant que franchise player indiscutable ?

Source texte : ESPN