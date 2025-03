Bradley Beal (ischios) manquera au moins une semaine

Les Suns ont gagné un match de basket cette nuit mais sans Bradley Beal, touché aux ischio-jambiers. L’arrière ne jouera pas non plus les prochains matchs de Phoenix.

Selon ESPN, le coach Mike Budenholzer a déclaré que Bradley Beal sera réévalué dans une semaine suite à sa blessure aux ischios face aux Lakers dimanche. Bealou a passé une IRM ce lundi.

Sans lui, les Suns ont démoli les pauvres Raptors cette nuit (129-89) et voudront enchaîner lors des prochaines échéances pour enfin retrouver une place dans le Top 10 de la Conférence Ouest (youhou !). Phoenix a quatre matchs consécutifs à jouer à domicile d’ici au 26 mars, contre Chicago, Cleveland, Milwaukee et Boston. Un calendrier bien tendu pour les hommes de Budenholzer.

Cette saison, Bradley Beal tourne à 17,3 points, 3,4 rebonds, 3,6 passes en 48 matchs joués, lui qui a connu divers bobos depuis son arrivée à Phoenix l’an dernier. Une production décevante, surtout au vu des terribles résultats des Suns cette année (32 victoires – 37 défaites, 11e à l’Ouest).

Mais ne vous inquiétez pas pour Bealou : il continue de toucher 50 millions de dollars par an, il a toujours un job en NBA, et il possède toujours sa no-trade clause, donc “il a le sourire tous les jours”.

Source texte : ESPN

“I’m still playing in the NBA, I still have the best job in the world, and I still have my no-trade clause. So I’m smiling every day.”

— Bradley Beal

— Bradley Beal

(via @espn_macmahon)

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 14, 2025