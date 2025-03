Il était une des seules éclaircies d’une saison pourtant bien morose du côté de New Orleans, mais les ténèbres ont décidé de l’emporter aussi. Trey Murphy III est contraint de mettre fin à sa saison. En cause, une déchirure de l’épaule droite survenue dans une défaite… de 46 points.

Les Sixers par-ci, les Mavericks par-là, on en vient presque à oublier à quel point les Pelicans ont eux aussi été maudits cette saison. Seulement 31 matchs pour Dejounte Murray, clap de fin début janvier pour Herbert Jones, Zion Williamson qui fait du Zion (29 matchs au total), l’infirmerie ne s’est jamais vidée dans la Nouvelle Orléans. Et cette nuit, c’est Trey Murphy III qui la rejoint.

Après seulement 30 secondes de jeu contre les Pistons, l’ailier américain semble se faire mal sur un contact avec Ausar Thompson. Rentré aux vestiaires, on ne le reverra plus de la soirée. Soirée qui terminera d’ailleurs très mal puisque les Pels se verront infligé une correction: défaite 81 – 127. Mais quand y’en a plus, y’en a encore. On apprendra plus tard dans la nuit que le joueur de 24 ans souffre d’une déchirure de l’épaule droite, qui l’écartera des parquets jusqu’à la fin de saison.

New Orleans Pelicans forward Trey Murphy III has suffered a season-ending torn labrum in his right shoulder, sources tell ESPN. Murphy was in the midst of a career NBA season in his fourth campaign, averaging 21.2 points and posting his third year with 150+ made 3s. pic.twitter.com/vgPQZvRIvX

Murphy était pourtant en train de passer un cap cette saison. Du career-high dans presque toutes les catégories statistiques (21,6 points, 3,6 assists, 5,2 rebonds), des responsabilités accrues (23,7% d’usage rate). Le Pelican semblait prendre son envol, malheureusement il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir la suite de son ascension.

Décidément, ça va devenir difficile de se motiver à regarder la franchise louisianaise. Avec 18 victoires pour 51 défaites et plus aucun espoir de jouer quoi que ce soit, est-ce que le vrai rendez-vous pour tout adorateur de New Orleans ne serait pas le 12 mai prochain pour la Loterie de Draft ?

