Les Lakers s’offrent les Suns, Luka Doncic en mode machine

Les Lakers n’ont pas spécialement forcé leur talent pour venir à bout de Suns qui n’ont pas vraiment offert de résistance. Pour le retour de Luka Doncic dans le groupe, c’était régalade slovène au menu : 33 points, 11 rebonds, 8 passes.

Une soirée très tranquille pour les Lakers, à Los Angeles. Kevin Durant a été la seule menace notable d’une équipe des Suns qui – même si elle avait bien attaqué – aurait très probablement perdu le match en défense. Bazar complet, ça laisse des tirs ouverts au large, ça autorise les drives au panier sans opposer de résistance.

Pour son retour, Luka Doncic a offert une très grosse prestation. Impérial dans la création, notamment pour alimenter un Jaxson Hayes qui s’est gavé sous le cercle. Ajouté à cela son jeu offensif létal qui a permis de gratter énormément de lancers francs.

Los Angeles efface une série 4 défaites, et reprend momentanément du terrain sur Houston, Memphis et Denver dans la course à la 2e place de l’Ouest. L’information importante à retenir de ce match est aussi que LeBron James s’est échauffé en amont de la partie. Signe que la situation évolue favorablement concernant sa blessure à l’aine.