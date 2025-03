Le Magic renverse les Cavaliers ! (103-108)

Quel match ! Après avoir été relégués à plusieurs possessions d’écart en diverses occasions durant le match, le Magic a toujours su se relever et s’impose après une fin de match de patron. Les Cavaliers laissent filer une série de victoire historique pour la franchise. Donovan Mitchell a beaucoup vendangé, l’absence d’Evan Mobley n’a pas aidé.

Ils l’ont fait avec les tripes. Gros gros succès du Magic à Cleveland, une victoire peut-être fondatrice pour un run de fin de saison vers les Playoffs. À l’inverse, écart de trajectoire notable des Cavaliers, qui signent honnêtement l’un des pires matchs de leur saison.

48 minutes marquées tout d’abord par une entame pourtant correcte et un écart créé rapidement. Que la bande de Paolo Banchero a progressivement effacé, à la faveur d’une défense assez friable qui a beaucoup souffert de l’absence d’Evan Mobley. En attaque, c’est la maladresse qui a fait plonger des Cavs qui ont particulièrement mal négocié le money time.

Pour le Magic, très belle performance du duo Franz Wagner – Anthony Black. En sortie de banc, le meneur a beaucoup apporté notamment au scoring. Paolo Banchero termine meilleur marqueur du match (24 points) malgré une adresse assez mauvaise (6/22). Il a néanmoins inscrit le panier décisif pour prendre le lead à 45 secondes de la fin.

Paolo Banchero gave the Magic a lead that they never gave back

Fin de série de victoire pour Cleveland, qui n’ira pas pousser plus loin le record de franchise obtenu lors du succès face au Thunder.