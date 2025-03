8 rencontres au programme ce soir et ça débute dès 18h (heure française) ! On regardera en priorité un Lakers – Suns qui est toujours vendeur mais aussi un duel de candidats MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo.

Le programme NBA du soir

18h : Mavs – Sixers

18h : Cavs – Magic

20h30 : Lakers – Suns

23h : Nets – Hawks

23h : Blazers – Raptors

0h : Wolves – Jazz

0h : Clippers – Hornets

2h : Bucks – Thunder

Le match à ne pas rater : Bucks – Thunder

Pas mille rencontres qui sortent du lot ce dimanche soir mais au moins ce Bucks – Thunder a du beau matos à nous vendre. SGA et Giannis font sans doute partie des trois meilleurs joueurs de la saison 2024-25. Si le second ne semble plus en course pour le MVP, le duel devrait quand même valoir le coup d’œil.

On regardera aussi les Cavs dès 18h, pour poursuivre leur série, face à une équipe du Magic toujours aussi dure à lire. Les Lakers veulent eux retrouver le chemin de la victoire à domicile face aux Suns de Kevin Durant. Luka Doncic devrait bien être en tenue pour l’occasion, au contraire de LeBron James.

Les Français en lice

Ousmane Dieng pourrait récupérer des minutes avec OKC en l’absence de plusieurs joueurs sur l’aile.

Rudy Gobert retrouve son ex du Jazz.

Nicolas Batum va croiser la route de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün.

Zaccharie Risacher pour chauffer un peu au scoring face aux Nets ?

Guerschon Yabusele devrait avoir non seulement de grosses minutes mais aussi de grandes responsabilités vu les (nombreux) absents chez les Sixers.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko pour les Blazers ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici