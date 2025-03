Le combiné du NBA Sunday : les Cavs et Luka Doncic pour une cote à 1,98

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 16 mars 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 8 matchs au programme, dont 3 sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h : Mavericks (1,34) – Sixers (3,20)

18h : Cavs (1,20) – Magic (4,65)

20h30 : Lakers (1,63) – Suns (2,30)

23h : Nets (2,85) – Hawks (1,41)

23h : Blazers (1,36) – Raptors (3,05)

0h : Wolves (1,12) – Jazz (6,10)

0h : Clippers (1,13) – Hornets (5,80)

2h : Bucks (2,45) – Thunder (1,53)

Le combiné du NBA Sunday

Les Cavs battent le Magic + Luka Doncic termine meilleur marqueur du match Lakers – Suns (1,98) : beaucoup trop limité en attaque, Orlando ne devrait pas pouvoir suivre le rythme imposé par les Cavaliers, meilleure équipe NBA cette saison et meilleure attaque (7e défense aussi). Le Magic reste sur 7 défaites en 9 matchs tandis que Cleveland est sur une série folle de 16 victoires de suite. Alors même si Evan Mobley et Donovan Mitchell sont incertains, les Cavs devraient s’imposer sans trop de soucis. Avec ça, on mise aussi sur Luka Doncic. Au vu des nombreux absents à Los Angeles en ce moment, dont LeBron James, Luka a de très grosses responsabilités offensives et ça se traduit par des vrais cartons offensifs. Doncic a notamment planté 45 points chez les Bucks l’autre jour (avant de se reposer à Denver). De plus en plus en rythme, le Slovène tourne à 32 points de moyenne sur les 7 derniers matchs. Pour toutes ces raisons, ainsi que la très faible défense de Phoenix (27e en NBA), on imagine bien Luka Doncic terminer meilleur marqueur du match Lakers – Suns. Il faudra néanmoins surveiller Kevin Durant et Devin Booker en face, également capables de prendre feu mais se partageant pas mal le scoring ces derniers temps (26 et 23 points de moyenne en mars).



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).