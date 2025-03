Sans forcer, le Thunder fait régner sa loi à Milwaukee (121-105)

Le choc de la nuit a tourné court du côté de Milwaukee, avec le Thunder qui s’est logiquement imposé après un match parfaitement contrôlé, quasiment de bout en bout. (121-105)

Après un match la veille du côté de Detroit, le Thunder se devait se puisait dans ses réserves cette nuit à Milwaukee, au moment d’affronter Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Un challenge d’autant plus relevé quand on sait que Jalen Williams mais aussi Lu Dort étaient forfaits. Un problème pour OKC ? Même pas.

Avec le retour de Chet Holmgren dans la raquette, le Thunder a érigé un véritable mur devant Giannis Antetokounmpo. Durant toute la première période, le Greek Freak n’a pas pu peser offensivement comme il en a l’habitude. Il n’avait pris que 4 tirs au break. Si Giannis a pu retrouver un peu de force de frappe au retour des vestiaires pour finalement signer un triple-double, c’est toute l’attaque des Bucks qui a toussé cette nuit face à la masterclass défensive du Thunder. Damian Lillard avait plutôt bien débuté avant de disparaître complètement (seulement 6 points en deuxième mi-temps). Brook Lopez a lui coulé face aux tours jumelles d’OKC.

La victoire du Thunder est autoritaire car même si Shai a fait ses chiffres (31 points, 8 passes), il est loin d’avoir fait son meilleur match de la saison en termes d’efficacité. Le gros match d’Isaiah Hartenstein (24 points, record en carrière, mais aussi 12 rebonds) et l’apport d’Isaiah Joe (19 points) en sortie de banc ont été précieux. Déjà en tête de 12 points au break, le Thunder a encore appuyé sur l’accélérateur au retour des vestiaires avant de donner le coup de grâce en début de money time. À +25 dans le quatrième quart-temps, OKC n’avait plus qu’à gérer tranquillement sa fin de match, avec Milwaukee qui a pu réduire un peu la note. Après les Pistons, ce sont les Bucks qui doivent rendre les armes et le leader de la Conférence Ouest s’offre d’ailleurs un record de franchise hors de ses bases avec 27 victoires à l’extérieur cette saison, une première dans son histoire.

