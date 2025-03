C’est la belle histoire de la nuit en NBA ! De retour à la compétition après presque un an d’absence, Matisse Thybulle a pu disputer ses premières minutes cette saison. Cerise sur le gâteau, il a été décisif dans la victoire des Blazers avec le contre de la victoire !

Pour la feuille de match maison, c’est ici

29 mars 2024, c’est la date du dernier match de Matisse Thybulle en NBA, une énorme défaite (-60) des Blazers du côté de Miami. Cette saison, l’Australien n’avait participé à aucun match, la faute à des problèmes de genou et de cheville qui l’ont gardé sur la touche pendant de longs mois. Aussi, c’est avec joie que le public du Moda Center a pu retrouver l’un de ses grands talents défensifs cette nuit. Son entrée dans le troisième quart-temps a été chaleureusement applaudie par les fans.

Matisse Thybulle checking in for his season debut. pic.twitter.com/4FO2nv9WFJ

— Danny Marang (@DannyMarang) March 16, 2025

S’il n’a disputé que 6 minutes, Thybulle a montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités de stoppeur avec 2 interceptions mais surtout un contre décisif. Alors que les Raptors tenaient leur match, ils ont sorti le tank au bon moment pour se saborder avec un 13-0 encaissé dans les 5 dernières minutes. Les Blazers ont sauté sur l’occasion pour aller chercher une victoire qui leur laisse encore de l’espoir dans la course au Play-In à l’Ouest. Il aura fallu un gros finish de Portland et ce contre décisif de Thybulle sur l’ultime possession des Raptors pour parachever la victoire. Un happy end parfait pour le revenant, célébré comme il se doit par ses coéquipiers après le coup de sifflet final.

Matisse Thybulle with the game-saving block in his season debut ‼️ pic.twitter.com/x2q0f4oDyQ

— NBA (@NBA) March 17, 2025