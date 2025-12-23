Les Kings prêts à transférer Malik Monk

Dans les profondeurs de l’Ouest cette saison, les Kings semblent prêts à appuyer sur le bouton « reconstruction » et transférer leurs vétérans : Malik Monk est officiellement disponible si l’on en croit les dernières infos en provenance de Sacramento.

C’est l’insider Chris Haynes qui a balancé la news ce mardi après-midi, précisant que les Kings voulaient devenir « plus jeunes et plus athlétiques ».

Sources: Sacramento Kings guard Malik Monk, one of the most dynamic Sixth Men in the league, has been made available in advance of Feb. 5 trade deadline. pic.twitter.com/O8MblILHq6

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 23, 2025

Arrière de 27 ans qui s’est imposé comme l’un des meilleurs Sixième Homme de la NBA, Malik Monk est actuellement abonné au banc de touche chez les Kings : deux matchs de suite sans jouer, et seulement cinq minutes lors de la dernière rencontre face à Houston. Le coach Doug Christie a notamment décidé de relancer Keon Ellis, tout en distribuant les minutes de Monk ailleurs (tout ça alors que Zach LaVine est out…). De quoi frustrer Malik.

Désormais sur le marché, Malik Monk voit peut-être son avenir ailleurs. Il lui reste trois années de contrat à un salaire annuel correct (autour des 20 millions de dollars) et peut apporter un coup de boost offensif – au scoring et playmaking – à un contender dans le besoin. Ces dernières années, il tournait autour des 16-17 points de moyenne, tandis qu’il réalise actuellement sa meilleure campagne à 3-points en carrière (41,1%).

