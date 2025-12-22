La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert atteint les 10 000 rebonds en carrière !

D’Atlanta à Sacramento, plusieurs français ont foulé les parquets cette nuit, avec une réussite globale satisfaisante. Mention spéciale à Rudy Gobert, qui vient de franchir un cap très symbolique en carrière dans la victoire des Wolves.

Les résultats de la nuit :

Hawks – Bulls : 150-152 (stats)

Nets – Raptors : 96-81 (stats)

Knicks – Heat : 132-125 (stats)

Wizards – Spurs : 113-124 (stats)

Bucks – Wolves : 100-103 (stats)

Kings – Rockets : 125-124 a.p. (stats)

Rudy Gobert

11 points, 18 rebonds à 5/7 au tir pour Rudy Gobert, qui a surtout atteint les 10 000 prises en carrière dans la victoire des Wolves à domicile face aux Bucks.

Congrats to Rudy Gobert, who in tonight’s game just grabbed his 10,000th CAREER REBOUND 💪 pic.twitter.com/p9UQXS3lfU

— SleeperTimberwolves (@SleeperTWolves) December 22, 2025

Victor Wembanyama

La star des Spurs a encore eu un temps de jeu limité, pour lui permettre d’être au top face au Thunder, dans quelques jours. Il signe néanmoins, 14 points, 12 rebonds, 2 passes et 2 contres à 6/13 en 22 minutes.

Watch this response from Victor Wembanyama.

Killer mentality 👽 pic.twitter.com/nCtD84liJ9

— WembyMuse (@Wemby_Muse) December 22, 2025

Maxime Raynaud

Nouvelle belle soirée pour Maxime Raynaud, qui plante 12 points et 14 rebonds en 37 minutes sur le parquet. Les Kings s’imposent en prolongation face aux Rockets, et ça c’est la cerise sur le gâteau !

Nolan Traoré

8 points en 22 minutes pour Nolan Traoré, qui propose aussi 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre à 3/9 au tir. La gifle infligée aux Raptors en prime.

Zaccharie Risacher

17 points, 2 rebonds, 2 passes à 6/11 au tir dans la défaite des Hawks contre les Bulls.