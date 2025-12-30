Programme NBA : Cade Cunningham affronte Luka Doncic à 4h30 !

Le 30 déc. 2025 à 19:34 par Hisham Grégoire

Petite soirée avec seulement quatre matchs au programme cette nuit en NBA. Les Pistons défient les Lakers, Maxime Raynaud retrouve Nicolas Batum et chez les rookies VJ Edgecombe affrontera Cedric Coward.

Le programme de la nuit

2h : Grizzlies – Sixers

3h : Jazz – Celtics

4h30 : Lakers – Pistons

5h : Clippers – Kings

L’affiche à ne pas rater : Lakers – Pistons (4h30)

Les Pistons, leaders de l’Est, sont sur deux défaites consécutives et voudront marquer le coup cette nuit en terre Hollywoodienne.

En face, Les Lakers sont toujours privés d’Austin Reaves, blessé au mollet. Luka Doncic et LeBron James devront élever leur niveau de jeu pour faire face à Detroit. D’autant plus que c’est l’anniversaire du King aujourd’hui et nul doute qu’il voudra marquer le coup.

Tip-Off à 4h30 !

Coast 2 Coast Tuesday headlines a 4-game slate!

🏀 #3 scorer Maxey, PHI visit JJJ, MEM

🏀 East #3 BOS vs. UTA, going for 3 straight

🏀 LeBron, LAL host DET on 41st birthday

🏀 LAC seek 5 straight with Kawhi fresh off career-high 55p

📺NBC/Peacock & NBA League Pass

📲… pic.twitter.com/M0QFwRCG9Q

— NBA (@NBA) December 30, 2025

Mais aussi…

Tyrese Maxey va salir les Grizzlies

Jaylen Brown sera face à Lauri Markkanen

Le loosico entre Kings et Clippers

Les français en lice

Duel de français entre Maxime Raynaud et Nicolas Batum

