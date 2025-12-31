Quatre matchs cette nuit, courte soirée avant de fêter l’arrivée de la nouvelle année. Pour la dernière de 2025, les Lakers s’inclinent, VJ Edgecombre brille, et les Clippers enchaînent. On fait le point dans le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Grizzlies – Sixers : 136-139 a.p. (stats)

Jazz – Celtics : 119-129 (stats)

Lakers – Pistons : 106-128 (stats)

Clippers – Kings : 131-90 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Grand VJ Edgecombe ! Le rookie des Sixers termine les Grizzlies en prolongation, avec un tir très clutch à quelques secondes du terme. Ja Morant a beaucoup donné (40 points) mais ça n’a pas suffi pour Memphis, et c’est bien frustrant.

Keyonte George est monstrueux (37 points, 7 passes) mais les Celtics sont faciles chez le Jazz.

Les Lakers prennent une méchante sanction à la maison contre les Pistons, et ça fait la 4e défaite en 5 matchs pour les Angelinos…

De l’autre côté de la ville, les Clippers sont eux à cinq succès de suite, et écrasent sans pitié les Kings.

Le highlight de la nuit :

VJ EDGECOMBE CRUCIFIE LES GRIZZLIES AU BOUT DE LA PROLONGATION !!! 🔥

20 ans et déjà clutch comme ça, c’est fort 🙌pic.twitter.com/CgQirmtbfh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2025

Les classements NBA :

JUSTE ICI !