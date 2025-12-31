La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud en double-double, classique

Le 31 déc. 2025 à 09:21 par Nicolas Vrignaud

Deux français sur les parquets cette nuit, l’un contre l’autre. Nicolas Batum et les Clippers prennent le meilleur sur les Kings de Maxime Raynaud, qui termine pourtant en double-double.

Les résultats de la nuit :

Grizzlies – Sixers : 136-139 a.p. (stats)

Jazz – Celtics : 119-129 (stats)

Lakers – Pistons : 106-128 (stats)

Clippers – Kings : 131-90 (stats)

Nicolas Batum

3 points, 1 rebond, 2 passes, 1 contre, 1 interception à 1/3 au tir pour Batman, en 19 minutes. Et la grosse victoire contre les Kings.

Maxime Raynaud

12 points, 12 rebonds, 2 contres à 5/8 au tir pour Max, mais la grosse sanction reçue par Sacto à Los Angeles.

Le programme de ce soir :