Comme pressenti il y a une dizaine de jours, A.J. Griffin va se retirer des parquets. Les Rockets ont coupé le joueur de 21 ans via un buyout.

On ne devrait plus revoir A.J. Griffin en NBA, et peut-être qu’on ne le reverra plus jamais sur un terrain de basket.

Shams Charania de The Athletic a annoncé que les routes du joueur de 21 ans et des Rockets se séparent, A.J. prévoyant de mettre fin à sa carrière NBA après deux saisons.

On n’a pas reçu plus de détails qu’il y a huit jours, quand la nouvelle nous est parvenue la première fois. On espère simplement que Griffin est en paix avec sa décision, car c’est une décision très forte.

S’il n’a pas beaucoup joué l’an passé, A.J. Griffin avait réalisé une belle saison rookie qui pouvait laisser présager une carrière solide en NBA. Pour rappel, Griffin a été sélectionné en 16e position de la Draft 2022 après un passage à Duke, et a tourné à 8,9 points et 2,1 rebonds de moyenne à 46,5% au tir (39% du parking) lors de sa première campagne NBA à Atlanta. Il s’était même permis de lâcher du buzzer-beater !

On ne sait pas ce que l’avenir réserve à A.J. Griffin, ni quels sont ses projets désormais. Ce qu’on sait par contre, c’est que le basket NBA fait officiellement partie du passé pour lui.

