Killian Hayes signé par les Nets via un contrat “Exhibit 10”

Testé par les Nets au cours de l’été, Killian Hayes semble avoir convaincu la franchise de Brooklyn. En tout cas, il a assez convaincu pour décrocher un contrat qui lui permettra de se battre pour une place dans l’effectif new-yorkais lors du camp d’entraînement.

D’après les sources de Michael Scotto (HoopsHype), le meneur français de 23 ans vient de signer un contrat “Exhibit 10” avec les Nets.

On vous passe les détails mais sachez qu’il s’agit en gros d’un contrat d’un an au salaire minimum, qui est non garanti. En d’autres termes, la place de Killian chez les Nets n’est pas assurée du tout, et il devra convaincre lors du camp d’entraînement à venir s’il veut démarrer la saison à Brooklyn.

Welcome to Brooklyn, Killian! pic.twitter.com/wlTThNBuv9

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 20, 2024

Cela reste néanmoins une bonne nouvelle pour Killian Hayes, qui va avoir l’opportunité de montrer qu’il peut toujours évoluer en NBA. Qui plus est, il débarque dans une franchise en totale reconstruction – qui va probablement tanker cette année – et où il y a des places à prendre. À Killian d’en profiter.

Coupé par les Pistons en février dernier, Hayes tourne à 8,1 points (38% au tir, 28% à 3-points), 5,2 passes et 1,2 interception de moyenne en carrière. Il a joué 210 matchs en NBA avec Detroit.

Sources texte : Nets / HoopsHype

Next chapter. 🤘🏻. Unseen hours 🏁 @iam_killian @YannBalikouzou @BrooklynNets #hoopjourney #nba #nets pic.twitter.com/n9oKd0jjOe

— Shawn Faust (@ShawnFaust_) September 19, 2024