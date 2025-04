Game 5 : retour sur une soirée de ZINZIN en Playoffs ! Apéro TrashTalk

Est-ce qu’on peut parler de ce premier tour de Playoffs et des émotions vécues tous les soirs ?! Encore un grand moment de divertissement sur lequel on doit revenir, entre la fin de la série Pacers – Bucks, le front contre front de Giannis avec le père de Tyrese Haliburton, le coup de chaud de Jamal Murray et le caca tout mou des Knicks à domicile. La folie s’enchaîne, c’est l’heure de l’Apéro !