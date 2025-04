Doc Rivers, auteur des deux plus gros chokes en Playoffs des 20 dernières années !

Après avoir assisté à l’un des naufrages les plus incroyables de l’histoire des Playoffs lors du Pacers – Bucks de cette nuit, Doc Rivers ajoute à son CV une ligne bien dérangeante. Sur les 20 dernières années, en NBA, il était sur le banc des deux plus gros chokes, sur le plan statistique. Violent.

En 2014, en 2025. À deux reprises, Doc Rivers s’est illustré comme un homme qui aime les désastres, qui ne fait en tout cas rien pour les éviter. Voyez donc la statistique, avant que l’on parle un peu plus des matchs concernés. N’hésitez pas à dérouler le tweet en cliquant dessus, c’est du contenu maison.

ET SI j’étais taquin, je pourrais aussi dire que, dans l’histoire des Playoffs, Doc Rivers était sur le banc pendant :

– Game 5, Pacers vs. Bucks (2025) : +7 à 36 SECONDES de la fin, gâché.

– Game 5, Thunder vs. Clippers (2014) : +7 à 45 SECONDES de la fin, gâché.

En 2014, fallait peut-être prendre un temps mort

Peut-être est-ce un poil dur d’attribuer à Doc Rivers cette défaite, car le dernier coup de sifflet sur Russell Westbrook à 3-points est litigieux. Seulement, il commet quand même quelques grosses erreurs qui doivent empêcher OKC de croire à la victoire bien avant cette action. Petit pitch ? Allez.

Le Thunder est mené de 7 points à 45 secondes de la fin, suite à un gros tir de Chris Paul. Scott Brooks demande temps-mort pour OKC, avant que Kevin Durant ne plante à 3-points pour ramener l’écart à 4. Et là, Rivers ronfle. Pas de temps mort pour anticiper une presse, ni pour jouer un système particulier en attaque. Jamal Crawford se plante sur son tir, balle Thunder.

Kevin Durant envoie un petit layup rapide en transition, plus que deux points. Pas de temps mort (les Clippers en ont encore DEUX !). Perte de balle sur la montée de terrain, et faute (très contestable) de Chris Paul sur Russell Westbrook, 3 lancers !

Ils sont convertis, et ENFIN, Doc prend temps mort, après avoir eu quand même le temps de dire quelques mots doux aux arbitres. Trop tard, bien trop tard. Dernière possession pourrie, balle chapardée des mains de Paul par Serge Ibaka. Victoire du Thunder.

Gary Trent Jr avait réalisé la prolongation de sa vie. 4 tirs à 3-points primés, un coup de chaud monumental bien soutenu par la banderille longue-portée d’AJ Green. En gros, les Pacers sont au tapis avec 7 points de retard et 36 secondes sur l’horloge. Oui mais voilà : les Bucks se voient gagnants. Andrew Nembhard colle un tir un peu désespéré, pas défendu. Ficelle à 3-points.

Doc Rivers apprend néanmoins de ses erreurs : temps mort demandé, mais pourquoi faire. Dessiner une remise en jeu ATROCE, qui est complètement raté et redonne la balle aux Pacers. Tyrese Haliburton prend les 2 points et la faute, ça fait seulement -1. Nouveau temps mort, mais cette fois, ce sont les joueurs qui craquent et envoient un étron dans les pieds de Gary Trent Jr, qui laisse la balle sortir en touche. Tyrese Haliburton est le héros d’une ville, d’un peuple. Et envoie les Bucks en vacances.

Signature d’un coach qui ne coache pas vraiment ?

Ce serait très dur de qualifier Doc Rivers d’un spécialiste du choke. Les statistiques vont contre lui, mais ce serait bien facile de s’abaisser à parler de lui ainsi. Cependant, de telles fins de match révèlent des manquements flagrants dans le contrôle du jeu, des événements de jeu, dans la créativité, dans la capacité de réaction. La série face aux Pacers n’est qu’un exemple de plus dans une carrière déjà remplie de ce genre de bavures.

