La déception était énorme pour les Lakers à la fin du Game 4 à Minnesota, eux qui ont tout donné pour finalement s’incliner face à la greatness d’Anthony Edwards. Sauront-ils rebondir ce soir, notamment physiquement, au regard du scénario de la précédente rencontre ?

La question est plus que jamais légitime au vu du coup de poker inédit tenté par J.J. Redick dimanche soir. Pour rappel, le coach des Lakers a fait jouer ses titulaires durant l’intégralité de la deuxième mi-temps, en ne faisant donc AUCUN changement. Résultat :

46 minutes pour LeBron James

46 minutes pour Luka Doncic

41 minutes pour Rui Hachimura

41 minutes pour Dorian Finney-Smith

35 minutes pour Austin Reaves (en foul trouble en première mi-temps)

Quatre autres joueurs ont été utilisés dans le Game 4 face aux Wolves, mais aucun d’entre eux n’a joué plus de 13 minutes. Peut-être qu’il le faudra ce soir pour éviter l’élimination.

Si J.J. Redick assure que la fatigue n’a pas été un facteur dans le mauvais quatrième quart-temps des Lakers dimanche (32-19 pour Minnesota), elle le sera peut-être ce mercredi. Certes, le dernier match était il y a trois jours et ça laisse donc le temps de récupérer, mais la courte rotation des Lakers – en comparaison aux Wolves – est l’une des raisons qui explique pourquoi Minnesota mène aujourd’hui 3-1.

JJ Redick on his plans for Game 5 starters and whether fatigue was a factor in Game 4: pic.twitter.com/tac97bq6eT

— Dave McMenamin (@mcten) April 29, 2025

L’entraîneur des Purple & Gold n’a pas encore décidé s’il allait changer de cinq de départ ce soir pour le match de la survie, et repartir avec les cinq mêmes joueurs qui ont terminé le Game 4 (Dorian Finney-Smith à la place de Jaxson Hayes donc). C’est une réponse qu’on aura peu avant le match (4h). Ce qui est sûr néanmoins, c’est que les Lakers auront besoin de toutes les contributions possibles pour faire revenir la série à Minneapolis.

Le challenge est de taille, sauront-ils le relever ?