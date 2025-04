Menés 3-1 par les Warriors, les Rockets n’ont plus le choix : ils doivent gagner ce soir (1h30) pour rester en vie. Devant l’urgence de la situation, le coach de Houston Ime Udoka pourrait décider de changer de cinq majeur… et bencher Jalen Green ?

“C’est possible, nous allons analyser ça.”

Quand une journaliste a demandé à Udoka – après la défaite du Game 4 – si un changement de cinq serait envisagé avant la cinquième manche de ce soir, l’entraîneur des Rockets n’a pas caché ses intentions. Ime a pointé du doigt le mauvais début de troisième quart-temps de son équipe, où les titulaires habituels ont encaissé un 18-1 en cinq minutes. Il a aussi souligné les limites offensives de son groupe, qui peuvent parfois plomber la très solide défense des Rockets.

Malheureusement pour Jalen Green, il est le dénominateur commun entre tout ça.

Si l’on excepte son superbe Game 2, le jeune arrière titulaire des Rockets connaît une série assez catastrophique. Nouvelle exemple lors de la quatrième manche l’autre jour, où il est complètement passé au travers. Perdant plusieurs ballons dès le début de match qui ont mis les Warriors sur les bons rails, Green a plombé son équipe. C’est également Jalen qui est sorti en premier au début du troisième quart-temps, remplacé par Tari Eason après seulement trois minutes et un 10-0 dans les dents.

Jalen Green n’a joué que 25 minutes dans le Game 4, le plus faible total parmi les titulaires. Il a aussi terminé avec un +/- de -11, le deuxième pire de l’équipe derrière celui d’Amen Thompson. Pas de doute : il est en grosse galère face à la défense agressive des Warriors (prises à deux notamment) et a beaucoup de mal à répondre à l’impact physique qui caractérise cette série. Son inexpérience au plus haut niveau se voit plus que jamais.

“Ce n’est pas sa meilleure soirée sur le plan offensif, c’est évident. Mais il ne faut pas que cela affecte l’ensemble de son jeu. Il faut toujours faire la bonne action. Il faut toujours faire la bonne lecture et bien distribuer la balle, et il faut toujours défendre à un haut niveau et ne pas se laisser décourager par un match sans en attaque.” – Ime Udoka

Green n’a pas terminé le quatrième match, lui qui était sur le banc lors des cinq dernières minutes. Et il pourrait bien ne pas commencer le prochain.

Depuis le début de la série, le lineup le plus dominant pour les Rockets est celui impliquant les deux intérieurs Alperen Sengun et Steven Adams, sans Jalen Green. Quand Ime Udoka décide de jouer très grand face aux Warriors (avec Jabari Smith Jr. en plus), Houston explose Golden State des deux côtés du terrain, que ce soit à travers l’impact défensif du groupe ou sa domination au rebond offensif.

L’échantillon est certes limité, Adams ne jouant que 20 minutes par match dans cette série dont 47 au total avec Sengun. On sait que Steve Kerr aime aussi pousser le géant néo-zélandais sur le banc en faisant du hack-a-Adams. Mais plus que jamais, la question suivante se pose : et si c’était l’heure de jouer la carte “double bigs” à fond ?

Dans le match de la survie ce soir, ne soyez pas surpris si Jalen Green fait les frais des choix d’Ime Udoka. Les Rockets ont toujours besoin de son explosivité offensive, mais ils ne peuvent plus se permettre de compter trop longtemps sur lui s’il ne hausse pas sensiblement son niveau de jeu.

C’est la dure loi des Playoffs, et Green est en train de l’apprendre à la dure.