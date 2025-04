Pourtant excellent en début de série, James Harden n’a fait que régresser depuis face aux Nuggets. En point d’orgue, un Game 5 bien pourri qui coûtera, en partie, un blow-out à ses Clippers. Mais qu’est-il arrivé au Barbu ?

Il avait commencé la série sur des chapeaux de roues avec 32 points et 11 assists, mais depuis, on peine à reconnaitre le James Harden des grandes heures. Sur ses quatre derniers matchs, The Beard compile seulement 16 points, 5,3 rebonds et 8 assists de moyenne avec en plus de ça, de petits pourcentages pour un joueur de son calibre : 41% au global et 34,8% derrière l’arc.

Mais si ses performances deviennent un sujet, c’est en grande partie parce que son Match 5 est venu mettre un point d’exclamation à tout ça. 11 points à 3 sur 9 au tir avec 4 ballons perdus, pendant que Jamal Murray envoyait du très très sale pour emmener Denver vers la victoire.

Mais comment expliquer cette dégringolade pour l’ancien Rocket ?

James Harden in Game 5:

11 Points

3-9 FG

5-8 FT

4 Turnovers

4 Fouls

ALWAYS HAS A SIGNATURE CHOKE GAME IN THE PLAYOFFS 🤧🧱💯👀 pic.twitter.com/JRDZFulcYt

— Hater Central (@TheHateCentral) April 30, 2025

Déjà il faut donner du crédit aux Nuggets, qui se sont très bien adaptés.

Objectif principal, lui limiter au maximum l’accès au ballon et le lui faire lâcher le plus rapidement possible quand il le récupère. Ça, c’est plutôt le taf de Christian Braun qui a fait un super boulot notamment dans le troisième quart-temps de ce Game 5, à tout le temps essayer de couper les lignes de passes pour empêcher Harden de dicter le jeu balle en main.

En plus de ça, les hommes de David Adelman ont décidé de défendre en blitz dès que le Barbu prend un écran (prise à deux pour le forcer à trouver un de ses partenaires). On peut coupler ça à des Clippers qui ont peut-être voulu favoriser l’utilisation de Kawhi Leonard après son match 2 exceptionnel, et on se retrouve avec un James Harden qui perd en usage rate (taux d’actions d’équipe qu’un joueur utilise) au fur et à mesure du temps, passant de 29,2% au Game 1, à 19 et 21,6% sur les deux dernières rencontres (il est à 29,4% en moyenne cette saison).

Christian Braun has rendered Jamer Harden void these last two games. The Beard finishes 3-9, 11 pts. CB also has 12 boards.

— Vic Lombardi (@VicLombardi) April 30, 2025

Cependant, la défense des Nuggets ne peut pas tout expliquer. Sur ce dernier match, on a vu un Harden qui loupait pas mal de tirs qui sont pourtant les siens. Floaters, 3-points ouverts, même un lay-up tout fait que Kawhi a dû remettre dans le cercle. Oui il est bien défendu, mais il doit faire beaucoup mieux.

Ce ne serait pas la première fois que le Clipper perd pied dès que ça devient chaud. Tout au long de sa carrière, on l’a vu osciller entre “génie offensif” et “briqueur en série” (tout le monde se rappelle des 27 tirs à 3-points manqués de suite par les Rockets en 2018…) sur la scène des Playoffs. Visiblement, cette série emprunte plutôt la deuxième voie. Symbole de la frustration qui accompagne le Barbu : cela fait deux fois de suite qu’il sèche les conférences de presse d’après-match.

james harden in swing G5’s as a star:

17 on 47% TS vs 14 POR

Blocked by Manu vs 17 SAS

19 on 38% TS (0/11 from 3) vs 18 GSW

No FG’s in last 10.5+ minutes vs 19 GSW

5 on 23% TS (0/8 from 3) vs 21 MIL

Outplayed by Strus vs 22 MIA

17/10 vs 23 BOS (good game)

7 on 27% TS vs 24 DAL

— derrick rosé (@lIlacsky___) April 29, 2025

Il va falloir relever la tête et vite, car chaque match peut désormais rimer avec Cancun pour les Clippers. À James Harden de retourner la situation et de nous prouver que le Barbu est bien une option viable quand l’étau se resserre.

Source texte : StatMuse