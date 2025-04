Officiel, le Magic est en vacances : Orlando peut sortir la tête haute

Défait 4-1 par les Boston Celtics (champions en titre) au premier tour des Playoffs, le Magic n’a pas démérité. Fin plutôt positive d’une saison pourtant jonchée de blessures. Il y a encore du chemin à faire, mais Orlando est une équipe à surveiller dans les prochaines années.

Tous les articles “vacances” étaient jusque-là synonyme de punchlines en tout genre, mais avec le Magic d’Orlando, on tient certainement la première équipe qui peut partir à Cancun la tête haute.

Sortir face au champion en titre, c’est jamais une honte, encore moins quand on parle d’un septième de conférence qui a réussi à prendre un match dans cette série. Et qui, à vrai dire, s’est montré beaucoup plus accrocheur que ce qu’on pensait.

Cette mentalité d’outsider bien relou à jouer, ça nous rappelle le Magic de l’an dernier qui avait emmené les Cavs en sept. Malheureusement les dieux du basket ont fait de la saison d’Orlando une infirmerie ambulante. Difficile de progresser quand Paolo Banchero loupe presque la moitié de la saison, que Franz Wagner manque une vingtaine de matchs, et que Jalen Suggs est contraint de partir en vacances dès le mois de janvier. Petite mention aussi pour Mo Wagner, également à l’infirmerie.

L’ajout de Kentavious Caldwell-Pope au sein de l’effectif floridien était une bonne idée sur le papier en début de saison, mais pas possible de camoufler autant de blessures avec ce seul move, surtout que KCP était en grosse galère.

Saison difficile à juger donc pour l’effectif de Jamahl Mosley. Tout ce que l’on sait, c’est que – malgré des manques structurels à combler en attaque – le Magic d’Orlando est définitivement un poil à gratter pour n’importe quelle équipe de l’Est à travers sa grosse défense. Croisons les doigts pour une offseason efficace et surtout LA SANTÉ. Hâte de voir ce que ce groupe peut donner à 100% de leurs capacités.