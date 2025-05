Remember 2016 : Golden State revit son pire cauchemar, un Game 7 après avoir mené 3-1

Après la défaite de cette nuit face aux Rockets, les Warriors ont déjà gâché deux jokers alors qu’ils menaient 3-1 dans la série. De quoi réveiller quelques très mauvais souvenirs du côté de Golden State (le fameux choke de 2016 face aux Cavs), avant le match 7 de dimanche.

Souviens-toi 2016, c’était il y a 9 ans maintenant mais le souvenir reste dans toutes les têtes, en particulier celles des fans de Golden State. C’est une histoire qu’on a déjà raconté mille fois. Les Warriors menaient 3-1 en Finales NBA face aux Cavs de LeBron James, avant que ces derniers ne remportent les trois derniers matchs (dont deux à Golden State) et la bague de champion.

Dans l’histoire des Playoffs, seules 13 équipes ont gâché un avantage de 3-1 mais les Warriors sont les seuls à l’avoir fait en Finales NBA, ce qui ajoute un peu de piquant au tout. Si on est encore loin des Finales NBA 2025, Golden State pourrait bien se la jouer nostalgique ce dimanche.

Les Warriors ont montré un niveau affligeant sur les Games 5 et 6 et ils n’ont désormais plus aucun joker à sacrifier, avant un game 7 à disputer sur le terrain des Rockets. Certes, ils ont déjà gagné une fois là-bas durant la série mais le momentum semble très clairement favorable à Houston en ce moment. Le retour en forme de Fred VanVleet, l’impact d’Adams et des intérieurs de Houston dans la raquette, la faiblesse du jeu montré par les Dubs. Si on devait mettre une pièce sur quelqu’un à l’instant T, la franchise en question serait plus Texane que Californienne.

Pour autant, il y a encore un gap entre gâcher deux victoires d’avance et réaliser un choke monumental. Il reste un match pour tout sauver. Si Golden State l’emporte, les deux défaites de suite seront finalement assez anecdotiques, mais une défaite dimanche et un nouveau 3-1 gâché serait une vraie tache sur le CV des Dubs. L’arrivée de Jimmy Butler et les résultats qui ont suivi avaient donné à Golden State l’étiquette d’un presque favori en Playoffs. Se faire sortir avec ce scénario, ça serait très moche.

En cas de défaite, les Warriors rejoindraient un cercle peu glorieux, celui des équipes qui ont gâché deux 3-1 en Playoffs. Actuellement, on y trouve les Suns, les Clippers (hello Doc Rivers) et les Sixers.