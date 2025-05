Comme pour Nuggets – Clippers, on aura droit à un Game 7 entre les Rockets et les Warriors. De quoi bien animer notre week-end. Envoyez le récap maison !

Les résultats de la nuit

Warriors (3) – Rockets (3) : 107-115 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

L’ASSASSIN FRED VANVLEET pic.twitter.com/9BW2vzBhxr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2025

Steph Curry gets the WILD and-1 bucket to go 🤯

Curry has eclipsed double figures with 10 points in the game 👀pic.twitter.com/X6fsFYtep6

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 3, 2025

La nuit des Français

Personne sur le pont.

Le bracket des Playoffs

Source tableau : ESPN

