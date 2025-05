Tuomas Iisalo restera le coach des Grizzlies

Alors qu’il avait été choisi pour assurer l’intérim après le renvoi de Taylor Jenkins, Tuomas Iisalo a convaincu sa direction sur cette fin de saison. La franchise du Tennessee a décidé de continuer avec l’entraineur finlandais, nommé officiellement nouveau coach de Memphis.

Les Grizzlies ont décidé d’opter pour la continuité pour leur avenir avec Tuomas Iisalo. L’ancien coach du Paris Basket n’a eu que quelques matchs pour faire ses preuves dans le costume du numéro un mais Zach Kleiman (le GM) semble avoir été convaincu, malgré l’élimination sèche de Memphis au premier tour des Playoffs. ESPN annonce en effet que le Finlandais a été nommé coach à plein temps des Grizzlies, sans détail sur le deal signé entre les parties.

Tuomas Iisalo va rester le coach des Grizzlies pour les saisons à venir !

Il avait été nommé entraîneur intérimaire après le renvoi de Taylor Jenkins fin mars. https://t.co/pmxI2ytgok

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2025

C’est une belle marque de confiance envers Tuomas Iisalo. Pour le moment, il n’a pas spécialement impressionné les foules sur les quelques matchs qu’on a pu voir. On s’attendait à ce que Memphis cherche davantage un coach avec une grosse expérience (notamment en Playoffs) pour diriger ce groupe qui est encore jeune. C’est d’autant plus vrai avec des noms comme Michael Malone ou encore Mike Budenholzer sur le marché. Il n’en sera rien et c’est bien Tuomas Iisalo qui devra porter le nouveau projet du Grit and Grind sur les prochaines saisons.

Source texte : ESPN