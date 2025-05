Jalen Williams et Chet Holmgren, encensés après le Game 4 : “Ils méritent ces moments”

Dans la lignée du Game 2, et sans doute par volonté de revanche suite à un Game 3 complètement raté, Chet Holmgren et Jalen Williams ont parfaitement assuré leurs statuts de lieutenants de Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP a été énorme, mais la victoire est autant son dû que celui de ses deux acolytes.

Lorsque le Thunder est capable de jouer avec trois pointes aiguisées comme de l’obsidienne taillée, il est très difficile d’en venir à bout. Les Wolves auront bien essayé, mais derrière un Shai Gilgeous-Alexander taille MVP, Jalen Williams et Chet Holmgren ont répondu plus que présent.

Une rencontre un peu dans le même esprit que le Game 2, où les deux larrons ont été très importants au moment charnière de la rencontre. À savoir quand OKC a eu l’opportunité de planter le couteau. Pour Mark Daigneault, pour Shai Gilgeous-Alexander, c’est une aide ultra-précieuse. Et le MVP ne s’y trompe pas, dans la foulée du match :

“Ils ont été géniaux, ils sont confiants… Ils méritent ces moments. Je suis très fier de ces deux-là.”

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER:

40 PTS | 9 REB | 10 AST

JALEN WILLIAMS:

34 PTS | 3 REB | 5 AST | 3 STL

CHET HOLMGREN:

21 PTS | 7 REB | 3 BLK

THE THUNDER BIG THREE HAVE OKC ONE WIN FROM THE FINALS pic.twitter.com/VoSFlzqRf8

— 𝑪𝒐𝒏𝒆 🌩 (@Three_Cone) May 27, 2025

Désormais à une victoire des premières Finales NBA du Thunder depuis 2012, le trio devra réitérer la même performance face à des Wolves animés par l’énergie du désespoir. Dans une salle d’Oklahoma City que l’on devine comble, ce mercredi soir, il faudra à minima jouer aussi proprement. Pour assurer le bonheur d’une ville, et de milliers de fans.