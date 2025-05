Élu MVP de la saison régulière cette année et sur le point d’amener le Thunder en Finales NBA, Shai Gilgeous-Alexander ne fait pourtant pas l’unanimité. Sa tendance à chercher et obtenir des lancers-francs frustre en effet les fans adverses. Mais pas de quoi perturber SGA.

“Free Throw Merchant ! Free Throw Merchant !”

Que ce soit dans les tribunes de la salle des Wolves cette nuit, ou sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses semaines, Shai Gilgeous-Alexander entend ce refrain de plus en plus au fur et à mesure qu’il gravit les échelons vers les sommets.

Mais cette étiquette de “marchand de lancers-francs”, SGA s’en fiche royalement. Il prend même ça comme un compliment.

Comme tous les grands arrières et attaquants de l’histoire, Shai Gilgeous-Alexander possède un vrai talent pour provoquer des fautes et chercher des points faciles sur la ligne des lancers-francs.

SGA sait comment créer le contact et tourner cela à son avantage, il a des fondamentaux hyper solides qui lui permettent de pousser le défenseur à la faute, et est souvent plus malin que son adversaire. Shai possède aussi un profil physique assez longiligne – 1m98 pour “seulement” 88 kilos – qui donne l’impression que les contacts qu’il subit dépassent les limites.

Alors oui, parfois, les arbitres lui donnent des coups de sifflet “gentils”, comme dans le Game 1 face aux Wolves où ces derniers n’ont pas pu mettre l’impact physique qu’ils voulaient. Oui, c’est frustrant de voir Gilgeous-Alexander au sol plusieurs fois par match et accentuer les contacts pour obtenir le coup de sifflet. Mais le plus souvent, quand SGA va sur la ligne des lancers-francs, c’est parce qu’il y a eu une vraie faute avant. Que ça plaise ou non.

Cette nuit lors du Game 4 à Minnesota, Shai Gilgeous-Alexander a planté 40 points, avec 9 rebonds et 10 passes, à 13/30 au tir et 12/14 aux lancers-francs. Six de ces lancers ont été pris dans les 14 dernières secondes du match, quand les Wolves ont volontairement fait faute pour arrêter l’horloge. Autant dire que Shai n’a pas eu besoin des arbitres pour lâcher une nouvelle masterclass.

On tient aussi à rappeler que SGA a terminé la saison régulière 2024-25 en tête de la NBA au nombre de drives, avec 21,7 pénétrations par match. Il est également en tête dans cette catégorie sur ces Playoffs 2025 avec plus de 20 drives de moyenne. Forcément, ça résulte en beaucoup de lancers-francs, mais moins que ce qu’on pourrait croire : 8,8 par match en régulière, 9,2 en Playoffs. C’est loin de certaines moyennes de Michael Jordan (13,5 par match en Playoffs 1989 !), James Harden (record de 11,8 lors de la saison 2019-20) ou encore Dwyane Wade (10,9 en Playoffs 2006) pour prendre certains exemples.

L’étiquette de “Free Throw Merchant !” est donc à la fois restrictive et disproportionnée par rapport à la réalité des faits. Malheureusement, dans l’ère des réseaux sociaux où les réputations se font sur des “on-dit”, les faits sont souvent laissés de côté. Voici une preuve de plus…

