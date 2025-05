Touché à la cheville lors du Game 3 face aux Knicks, Aaron Nesmith a pu finir la rencontre mais l’incertitude plane concernant sa disponibilité pour la quatrième manche ce soir.

Il faudra probablement attendre les dernières minutes avant le match (2h cette nuit) pour savoir si Nesmith sera sur le terrain lors du Game 4 contre New York.

Selon ESPN, qui cite les propos du coach Rick Carlisle, l’ailier d’Indiana est en “game-time decision” et donc officiellement incertain.

Aaron Nesmith looks like he has a lateral ankle sprain on this play right here

This could be SIGNIFICANT in Game 3 pic.twitter.com/io8IqgUzKh

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) May 26, 2025

Comme souvent avec les entorses à la cheville, c’est plus douloureux le lendemain – à froid – que pendant le match. Aaron Nesmith est plutôt bien placé pour en parler puisqu’il a raté 35 matchs cette saison (entre début novembre et début janvier) à cause d’une blessure à la cheville gauche.

S’il devait s’absenter ce soir ou être grandement limité, ce serait un coup d’arrêt pour Nesmith, qui a fini fort la saison et qui a été l’un des héros du Game 1 de la série à New York, avec 30 points à 8/9 à 3-points (six tirs primés dans le dernier quart). Son impact physique en défense et sa capacité à planter de loin font de lui un 3&D solide en NBA, ainsi qu’un role player précieux pour les Pacers. Encore plus avec Jalen Brunson en face.

Tout ça pour dire qu’un potentiel forfait pourrait se ressentir à Indiana dans le Game 4 crucial de ce soir…

