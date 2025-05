Sergio Llull vient d’annoncer sa retraite internationale à l’âge de 37 ans. L’arrière espagnol tire sa révérence après 173 sélections et sept médailles dans des grandes compétitions. Un joueur immense dans l’histoire de la FIBA qui a fait tant de mal à l’Équipe de France.

Peu de joueurs ont un plus beau palmarès que Sergio Llull avec leurs sélections nationales. Sous le maillot de la Roja, l’arrière a remporté une Coupe du Monde (2019) et trois EuroBasket (2009, 2011, 2015). La légende a aussi décroché une médaille d’argent aux Jeux olympiques en 2012 et une de bronze quatre ans plus tard.

Mais, désormais, la récolte de trophées est terminée. Sergio Llull a annoncé, avant même la compétition européenne de cet été, qu’il ne porterait plus maillot rouge et jaune de l’Espagne. Une cérémonie en son honneur s’est tenue après que le joueur ait partagé un communiqué annonçant sa décision sur ses réseaux sociaux.

Gracias @BaloncestoESP ❤️#LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/pk1Yt03oSD

— Sergio Llull (@23Llull) May 27, 2025

Des membres importants de la sélection ont fait le déplacement pour rendre hommage au néo-retraité international comme Willy Hernangomez ou Santi Aldama.

Sergio Llull continue tout de même sa carrière du côté du Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2006, mais pour combien de temps ?

Malgré tout le désamour entre la France et l’Espagne ces dernières années, difficile de ne pas ressentir un respect immense pour l’arrière et son aventure avec la Roja. Après les retraites de Sergio Rodriguez et Rudy Fernandez, c’est une page qui se tourne.

Source texte : Sergio Llull