Nikola Jokic a lâché une nouvelle masterclass cette nuit (32 points, 14 rebonds, 14 passes) dans la victoire de Denver contre Indiana. Son coach, David Adelman, n’a pas eu d’autre choix que d’employer de gros superlatifs concernant le Joker.

« Nikola Jokic est le joueur le plus efficace que j’aie jamais vu. »

Voilà ce qu’a déclaré David Adelman après la rencontre entre ses Nuggets et les Pacers. Une rencontre dans laquelle Jokic a réussi son sixième triple-double en neuf matchs cette saison, scorant notamment 32 points en 32 minutes avec seulement quatre tirs (et un lancer-franc) manqués.

« He’s the most efficient basketball player I’ve ever seen. »

Depuis le début du mois de novembre, Nikola Jokic repousse encore un peu plus les limites de l’efficacité, qu’on pensait pourtant déjà atteintes : 31,3 points, 11,3 rebonds et 13,3 passes de moyenne, le tout à… 70% au tir dont 47% à 3-points et 87% aux lancers-francs. Les chiffres sortent tout droit d’un jeu vidéo mais sont bien réels.

Le triple MVP de la NBA, souvent considéré comme le meilleur joueur du monde, n’a tout simplement pas de point faible en attaque. Injouable poste bas, sortant d’une saison à 42% à 3-points et meilleur pivot passeur de l’histoire, Jokic est un peu le cheat code ultime. C’est du jamais-vu, tout simplement.

« Je sais qu’il y a eu de grands joueurs par le passé. Mais dans l’ère moderne du basket, montrez-moi un joueur qui joue à un tel niveau d’efficacité en attaque. C’est magnifique à voir. Apprécions cela. » – David Adelman

Sous l’impulsion du Joker, c’est toute l’attaque de Denver qui déroule : les Nuggets possèdent à l’heure de ces lignes le meilleur rating offensif en NBA.