Caleb Wilson (North Carolina), le prospect qui monte en NCAA

Avec le début de la saison universitaire, on parle beaucoup d’AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cameron Boozer, grands favoris pour le Top 3 de la Draft NBA 2026. Mais il y a un autre prospect qui fait parler de lui en ce moment : Caleb Wilson, de North Carolina.

Dans l’une des belles affiches du week-end, opposant North Carolina à Kansas, Darryn Peterson était la star à suivre. Mais au bout des 40 minutes de jeu, c’est le nom de Caleb Wilson qui était sur toutes les lèvres.

Avec 24 points, 7 rebonds, 4 passes et 4 interceptions à 9/12 au tir, le freshman de North Carolina a volé la vedette à celui que certains considèrent comme le futur numéro 1 de la Draft NBA.

Caleb Wilson was incredible today vs Kansas

24 points

7 rebounds

4 assists

4 steals

9-12 FG

High level motor with NBA athleticism, length, shotmaking, just an incredible performance today pic.twitter.com/IwBQ7B2tOc

— Arman Jovic (@PDTScouting) November 8, 2025

Si Peterson a encore une fois montré son énorme talent offensif (22 points en 28 minutes), Caleb Wilson a sans aucun doute été le joueur le plus impressionnant sur le terrain : qualités athlétiques, intensité ++, polyvalence défensive, jeu de passe en progression, ficelles à mi-distance, finitions autoritaires près du cercle… bref il a ré-ga-lé.

L’ailier-fort de 2m08 brille en ce début de saison, lui qui a bien l’intention de montrer qu’il mérite de figurer parmi les meilleurs prospects de la Draft NBA 2026. Wilson est rarement mentionné parmi le Top 4-5 mais il pourrait bien s’en rapprocher s’il confirme son niveau actuel sur la durée de la saison. En tout cas, le gamin a les crocs.

« Je trouve qu’on m’a manqué de respect dans les sondages, les classements, ce genre de choses. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas l’un des trois meilleurs freshmen de l’ACC (Atlantic Coast Conference, ndlr.), donc je vais continuer à aller sur le terrain pour détruire la concurrence. J’ai une liste sur mon téléphone, et je n’en ai pas fini. »

Caleb Wilson est le genre de compétiteur qui cherche des sources de motivation un peu partout. Avant la rencontre face à Kansas, il a changé le fond d’écran de son téléphone pour mettre une photo du McDonald’s All-American Game 2025, qui reste un mauvais souvenir pour lui (3 points à 0/4 au tir) : « Je n’avais quasiment pas touché le ballon, et Darryn Peterson était dans mon équipe ». #MambaMentality

North Carolina’s Caleb Wilson was outstanding and incredible everywhere tonight. But man, this is probably my favorite moment. Look at the raw passion and energy and intensity in the moment here with this 10-second call. That’s a guy you can win with. pic.twitter.com/MarimkOmbX

— Sam Vecenie (@Sam_Vecenie) November 8, 2025

Son coach Hubert Davis, ancien joueur NBA, n’a pas hésité à rendre hommage à son jeunot après sa performance contre Kansas. Il a notamment partagé une anecdote qui montre bien la personnalité du bonhomme.

« Il a demandé aux supporters de venir au match. Ils étaient 22 000, tous en blanc, parce que Caleb l’a demandé sur les réseaux sociaux. C’est la première fois que je vois ça en 14 ans. […] Et il est là depuis seulement trois mois. »

Vous l’avez compris, Caleb Wilson est un prospect à suivre cette saison en NCAA. De près, très près !