Le combiné du NBA Sunday : les Wolves et Shai Gilgeous-Alexander pour une cote à 1,93

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 9 novembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 7 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Bucks (2,30) – Rockets (1,54)

0h : Knicks (1,06) – Nets (6,10)

0h : Magic (1,60) – Celtics (2,20)

0h : Grizzlies (4,10) – Thunder (1,15)

1h30 : Sixers (2,20) – Pistons (1,53)

2h30 : Warriors (1,11) – Pacers (4,85)

3h : Kings (2,55) – Wolves (1,39)

Le combiné du NBA Sunday

Les Wolves battent les Kings et Shai Gilgeous-Alexander marque au moins 30 points contre les Grizzlies (1,93) : les Wolves viennent de retrouver leur superstar Anthony Edwards tandis que les Kings pourraient une nouvelle fois être privés de leur intérieur Domantas Sabonis. Avec Julius Randle, Rudy Gobert et Naz Reid à Minnesota, le déséquilibre dans la raquette pourrait faire très mal à Sacramento, l’une des 5 pires défenses NBA. On voit logiquement une victoire des Wolves. Et avec ça, on mise aussi sur un Shai Gilgeous-Alexander à minimum 30 points. Le MVP en titre reste sur six matchs à minimum 30 unités, une barre qu’il a atteinte 9 fois sur 10 depuis le début de la saison. SGA tourne à 33 points de moyenne cette année sans son lieutenant Jalen Williams (toujours absent). Contre Memphis, 20e défense NBA, cela parait donc assez safe.



10€ offerts pour parier sur la NBA avec ParionsSport en Ligne !

Cette offre consiste en un code promo vous permettant de bénéficier de 10€ offerts sur ParionsSport en Ligne pour toute nouvelle inscription. Pour l’activer, rien de plus simple : il suffit d’entrer le code TRASHTALK10 à l’étape 3 du formulaire d’inscription ParionsSport en Ligne. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).