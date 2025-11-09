Sept matchs sont au programme NBA ce dimanche. Sept matchs, dont une très belle affiche à horaire français : Giannis Antetokounmpo et les Bucks affrontent les Houston Rockets (21h30). Cela pourrait bien faire des étincelles !

Le programme NBA du soir :

21h30 : Bucks – Rockets

0h : Knicks – Nets

0h : Magic – Celtics

0h : Grizzlies – Thunder

1h30 : Sixers – Pistons

2h30 : Warriors – Pacers

3h : Kings – Wolves

Le match à ne pas rater : Bucks – Rockets

Milwaukee (6 victoires – 3 défaites) et Houston (5-3) ont quasiment le même bilan en ce début de saison, les Bucks s’appuyant sur un Giannis Antetokounmpo calibre MVP tandis que les Rockets trouvent progressivement leur équilibre avec Kevin Durant.

La bataille s’annonce hyper physique entre le monstre Giannis et les Monstars de Houston. Spoiler, il pourrait y avoir du sang. Le Greek Freak voudra en plus prendre sa revanche sur Alperen Sengun, qui l’avait humilié avec la Turquie lors de la demi-finale du dernier Euro.

Rendez-vous ce soir à 21h30, et n’oubliez pas de préparer le popcorn !

Giannis’ response to Alperen Sengun’s comment he is not a great passer: « Go check my YouTube »: pic.twitter.com/DkhMs2Sd8X

— Harris Stavrou (@harris_stavrou) September 14, 2025

Le reste du programme :

Les Pistons voudront défendre leur première place à l’Est face aux Sixers.

Un derby new-yorkais avec sûrement 50 points d’écart.

Un remake des derniers Playoffs à Memphis, où Ja Morant devra assumer ses propos d’avril dernier.

Les Français en lice :

Rudy Gobert et Joan Beringer sur les terres de Maxime Raynaud.

Guerschon Yabusele, Mo Diawara et Pacôme Dadiet affrontent les Nets, de quoi avoir du temps de jeu.

Ousmane Dieng à Memphis.

Noah Penda face aux Celtics.

