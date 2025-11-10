Le 10 nov. 2025 à 07:58 par Nicolas Meichel

Il y avait sept matchs NBA sur le programme de dimanche. Vous voulez savoir tout ce qu’il s’est passé en moins de cinq minutes ? Par ici le résumé de la nuit.

Les résultats NBA de la nuit :

Bucks – Rockets : 115-122 (stats)

Knicks – Nets : 134-98 (stats)

Magic – Celtics : 107-111 (stats)

Grizzlies – Thunder : 100-114 (stats)

Sixers – Pistons : 108-111 (stats)

Warriors – Pacers : 114-83 (stats)

Kings – Wolves : 117-144 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Grosse victoire de Houston à Milwaukee. Kevin Durant (31 points) et Alperen Sengun (23 points, 11 rebonds, 7 passes) ont été plus clutch que Giannis Antetokounmpo (37 points), tandis que Reed Sheppard (16 points) a confirmé sa bonne forme du moment.

Comme prévu, y’a pas eu match dans le derby new-yorkais. Karl-Anthony Towns (28 points, 12 rebonds) et les Knicks ont démonté les pauvres Nets.

Avec un magnifique 7/30 à 3-points et un Desmond Bane limité à 9 unités, Orlando est encore tombé à la maison face à Boston. Jaylen Brown a fait le taf (27 points), tandis que Derrick White et… Jordan Walsh ont été clutch.

Le Thunder était mené de 19 points à Memphis avant de faire une grosse remontada, porté par un Shai Gilgeous-Alexander (35 points) insolent en fin de match. Un scénario qui rappelle les derniers Playoffs. Ja Morant, lui, est toujours l’ombre de lui-même (11 points, 8 passes, 3/18 au tir).

Une nouvelle fois portés par leur duo Cade Cunningham – Jalen Duren, les Pistons ont enchaîné une sixième victoire de suite à Philadelphie, confortant ainsi leur première place à l’Est. Joel Embiid n’a pas joué.

Les Warriors ont pris leur revanche sur des Pacers décimés. Jimmy Butler (21 points, 9 rebonds, 7 passes) a montré la voie sans Stephen Curry.

Les Sacramento Kings sont toujours en mode portes ouvertes : 144 points accordés aux Wolves, qui sont sur quatre victoires en cinq matchs. Rudy Gobert a fait un joli chantier dans les raquettes.

Les highlights de la nuit :

Les highlights du duel entre Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant dimanche soir.

🔸 37 points, 8 rebonds pour le Freak

🔸 31 points, 7 rebonds pour KD

On s’en lassera jamais. pic.twitter.com/8sTlP4tVv8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2025

Purée Sengun il a vu Giannis et Myles Turner en face de lui, il s’est dit « pas de problème je vais les cuisiner ».

23 points, 11 rebonds, 7 passes et ce panier clutch pour valider la victoire de Houston à Milwaukee ! 🔥🔥pic.twitter.com/4ZywvVfZ33

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2025

CADE CUNNINGHAM LE POSTER DE LA NUIT ! 😳😳pic.twitter.com/LZ8tU8m8Xa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 10, 2025

Les classements NBA

NBA STANDINGS UPDATE ‼️

▪️ OKC is 1st team to 10 wins

▪️ DET improves to 8-2 with 6th straight win

▪️ HOU, NYK move to 6-3

Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWNToa pic.twitter.com/uaqefzwMty

— NBA (@NBA) November 10, 2025