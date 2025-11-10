Résumé NBA de la nuit : Houston s’impose sur les terres de Giannis, Detroit seul premier à l’Est
Le 10 nov. 2025 à 07:58 par Nicolas Meichel
Il y avait sept matchs NBA sur le programme de dimanche. Vous voulez savoir tout ce qu’il s’est passé en moins de cinq minutes ? Par ici le résumé de la nuit.
Les résultats NBA de la nuit :
- Bucks – Rockets : 115-122 (stats)
- Knicks – Nets : 134-98 (stats)
- Magic – Celtics : 107-111 (stats)
- Grizzlies – Thunder : 100-114 (stats)
- Sixers – Pistons : 108-111 (stats)
- Warriors – Pacers : 114-83 (stats)
- Kings – Wolves : 117-144 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Grosse victoire de Houston à Milwaukee. Kevin Durant (31 points) et Alperen Sengun (23 points, 11 rebonds, 7 passes) ont été plus clutch que Giannis Antetokounmpo (37 points), tandis que Reed Sheppard (16 points) a confirmé sa bonne forme du moment.
- Comme prévu, y’a pas eu match dans le derby new-yorkais. Karl-Anthony Towns (28 points, 12 rebonds) et les Knicks ont démonté les pauvres Nets.
- Avec un magnifique 7/30 à 3-points et un Desmond Bane limité à 9 unités, Orlando est encore tombé à la maison face à Boston. Jaylen Brown a fait le taf (27 points), tandis que Derrick White et… Jordan Walsh ont été clutch.
- Le Thunder était mené de 19 points à Memphis avant de faire une grosse remontada, porté par un Shai Gilgeous-Alexander (35 points) insolent en fin de match. Un scénario qui rappelle les derniers Playoffs. Ja Morant, lui, est toujours l’ombre de lui-même (11 points, 8 passes, 3/18 au tir).
- Une nouvelle fois portés par leur duo Cade Cunningham – Jalen Duren, les Pistons ont enchaîné une sixième victoire de suite à Philadelphie, confortant ainsi leur première place à l’Est. Joel Embiid n’a pas joué.
- Les Warriors ont pris leur revanche sur des Pacers décimés. Jimmy Butler (21 points, 9 rebonds, 7 passes) a montré la voie sans Stephen Curry.
- Les Sacramento Kings sont toujours en mode portes ouvertes : 144 points accordés aux Wolves, qui sont sur quatre victoires en cinq matchs. Rudy Gobert a fait un joli chantier dans les raquettes.
Les highlights de la nuit :
Les highlights du duel entre Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant dimanche soir.
🔸 37 points, 8 rebonds pour le Freak
🔸 31 points, 7 rebonds pour KD
Purée Sengun il a vu Giannis et Myles Turner en face de lui, il s’est dit « pas de problème je vais les cuisiner ».
Les classements NBA
NBA STANDINGS UPDATE ‼️
▪️ OKC is 1st team to 10 wins
▪️ DET improves to 8-2 with 6th straight win
▪️ HOU, NYK move to 6-3
Les résultats en TTFL
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Hornets – Lakers
- 1h : Pistons – Wizards
- 1h : Magic – Blazers
- 1h30 : Heat – Cavaliers
- 2h : Bulls – Spurs
- 2h30 : Mavericks – Bucks
- 3h : Suns – Pelicans
- 3h : Jazz – Wolves
- 4h30 : Clippers – Hawks