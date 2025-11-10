Les Detroit Pistons premiers de l’Est, une première depuis 2005 !

On les croyait encore en rodage, mais Detroit a changé de visage. Jeu plus fluide, confiance grandissante, maturité inattendue : les Pistons ont enfin trouvé la bonne combinaison. En quelques semaines, la franchise a troqué ses doutes contre des certitudes et s’invite sans complexe dans le haut du panier à l’Est.

Pour la première fois depuis la saison 2005-2006, les Detroit Pistons sont installés au sommet de la Conférence Est (8-2 dont 6 victoires consécutives) et surtout, avec la manière. Les rotations sont nettes, la défense est solide, et la solidité dans la raquette ainsi qu’au rebond fait la différence. Les Pistons ne donnent plus l’impression d’être surpris par le tempo mais de le choisir.

Cade Cunningham, longtemps critiqué pour ses difficultés dans le clutch, corrige ses erreurs du passé. Il affiche 25,6 points et 9,7 passes de moyenne, et mène la NBA en points inscrits dans les quatrièmes quart-temps avec 11,5 par matchs, devant Giannis Antetokounmpo (11,3) et Tyrese Maxey (9,3). Là où il pataugeait en fin de match il y a encore six mois en Playoffs, mais surtout il y a deux ans en saison régulière, il boucle désormais les rencontres. Le meneur du Michigan impose le tempo, choisit quand accélérer, punit les switchs et assume le costume du patron. L’ancien point faible est devenu une force.

Cade Cunningham leads the entire NBA in 4th quarter scoring 👀 pic.twitter.com/EkZHXmaKVo

— Pistons Talk (@Pistons__Talk) November 9, 2025

Jalen Duren, à 21 ans, fait le boulot d’un vétéran. 19,2 points, 11,3 rebonds, plus de 64 % au tir, et un moteur qui ne s’arrête jamais. Il claque des double-doubles à la chaîne, mais surtout, il parle, replace, recadre. On l’a encore vu reprendre Ausar Thompson après une rotation ratée. Ce n’est plus juste un jeune prometteur : c’est un leader qui fait progresser tout le monde. Et son impact est visible : Detroit est dans le top 3 des défenses NBA, un truc impensable il y a encore un an.

Never count the dawgs out pic.twitter.com/2eeUeyt4b2

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) November 10, 2025

Top 3 de la ligue, avec 110 points encaissés par match. Le collectif ferme la raquette (seulement 44 points concédés dans la peinture par match), protège le rebond défensif et punit les erreurs adverses. L’équipe ne s’écroule plus dès que Cunningham se repose ou que Duren prend deux fautes rapides : ça tient, ça parle, ça s’adapte. Et dans les moments chauds, Detroit reste fidèle à ce qui marche : défendre, courir, exécuter. Rien de flashy, juste du basket sérieux, rugueux, à la sauce Motor City.

En attaque aussi, l’équipe est en progression. J.B. Bickerstaff (coach) a posé une vraie base : rigueur, communication, entraide. Fini les possessions qui partent dans tous les sens. L’équipe garde la tête froide, même quand Cunningham arrose ou que Duren… prend deux fautes rapides. La structure tient. Le collectif compense. Et dans les moments chauds, Detroit reste fidèle à ce qui marche : s’appliquer, courir, exécuter. Rien de flashy, juste du basket intelligent et physique, comme au bon vieux temps des Bad Boys.

Oui, c’est encore tôt. Mais pour une franchise qui sortait à peine d’une saison cauchemar il y a deux ans, ce début 2025-26 ressemble à un vrai tournant. Les Pistons ont enfin un visage, une mentalité, un duo qui fait la loi des deux côtés du terrain. Cade Cunningham a pris le costume de patron, Jalen Duren celui du protecteur. Et ensemble, ils rappellent à la ligue que Detroit compte jouer les trouble-fête au printemps prochain.