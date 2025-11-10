NBA Top 10 actuel (2025-26) : les moves les plus indéfendables !

LUNDI = TOP 10 ! C’est reparti pour une saison de discussions qualitatives, d’échanges houleux et d’analyse fine. Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 all-time, avec de nouvelles thématiques. Aujourd’hui, on se plonge dans la NBA contemporaine avec les modes les plus indéfendables.

Nous connaissons tous les moves les plus indéfendables de l’histoire du basket-ball : le fadeaway de Dirk Nowitzki, le skyhook de Kareem-Abdul Jabbar, le dreamshake de Hakeem Olajuwon…

Mais qu’en est-il de la NBA actuelle. Est-ce que Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou encore LeBron James ont développé des actions qui resteront dans l’histoire. C’est la question à laquelle nos deux Hexperts ont essayé de répondre ce midi.