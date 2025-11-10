Rudy Gobert a réalisé la meilleure performance de sa saison cette nuit face aux Sacramento Kings. Il a été le Français le plus en vue de le nuit. Inspirant pour son jeune coéquipier Joan Beringer qui lui ne s’est pas fait que des amis.

Les résultats NBA de la nuit :

Bucks – Rockets : 115-122

: 115-122 Knicks – Nets : 134-98

– Nets : 134-98 Magic – Celtics : 107-111

: 107-111 Grizzlies – Thunder : 100-114

: 100-114 Sixers – Pistons : 108-111

: 108-111 Warriors – Pacers : 114-83

– Pacers : 114-83 Kings – Wolves : 117-144

Guerschon Yabusele

Après un début de saison compliqué du côté de New York, l’intérieur français commence à retrouver de l’allant, même si son adresse au tir le fuit toujours. En 10 minutes face aux Nets, il a marqué 5 points, capté 2 rebonds à 1/6 au tir, 1/4 de loin et 2/4 aux lancers.

Mohamed Diawara

Entrée importante du rookie des Knicks. 5 points en 5 minutes à 2/2 au tir et 1/1 de loin. Le meilleur joueur du garbage time cette nuit.

Mohamed Diawara with a made jump shot for his first points of the game!

Pacôme Dadiet

Lui-aussi a profité du blowout des Nets pour prendre quelques minutes. Six en l’occurence pour deux points et un rebond à 0/1 au tir et 2/2 aux lancers.

Noah Penda

Il a joué 10 secondes. Autant vous dire qu’on à pas grand chose à raconter. Alors on va juste rappeler qu’on aime son style de jeu ici.

Ousmane Dieng

Sept minutes pour un rebond, une interception et un tir raté cette nuit. Pas suffisant pour changer les plans de Mark Daigneault et intégrer régulièrement la rotation des champions en titre.

Rudy Gobert

Quelle performance du quadruple Défenseur de l’Année ! 19 points, 12 rebonds, 5 contres, 1 passe et 1 interception à 9/10 au tir et 1/2 aux lancers, c’est déjà propre. Mais en plus, limiter Domantas Sabonis à 5/17 au tir, on appelle ça une Masterclass.

Joan Beringer

En 6 minutes, il a inscrit 2 points et capté un rebond à 1/1 au tir. Mais pas n’importe quel tir, un dunk seul à 8/10e de la fin, dans un blowout.

Maxime Raynaud

Comme les autres français de la nuit, il a perforé dans un garbage-time. 5 points en 5 minutes à 2/2 au tir et 1/2 aux lancers.

Le programme NBA de ce soir