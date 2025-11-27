« C’est juste triste » : Jimmy Butler exaspéré par la nouvelle défaite des Warriors

Pour la quatrième fois en cinq matchs, les Warriors sont tombés face aux Rockets (sans Kevin Durant) cette nuit. Une défaite particulièrement frustrante pour Golden State qui menait de 14 points à l’entame du troisième quart-temps. Après le match, Jimmy Butler n’a pas hésité à dire les termes.

Les Warriors pouvaient difficilement connaître une plus mauvaise soirée : craquage en deuxième mi-temps, money-time mal géré, nouvelle défaite, et Stephen Curry sorti sur blessure.

Affichant un bilan très mid (10 victoires – 10 défaites) après avoir remporté quatre de leurs cinq premiers matchs cette saison, les Warriors sont en crise. Et connaissant les grandes gueules présentes dans le vestiaire de Golden State, ce n’est pas très surprenant d’entendre de grosses déclarations ce matin.

Jimmy Butler a par exemple pointé du doigt tout ce qui ne va pas dans son équipe actuellement :

« On ne fait pas les box-outs. On ne respecte pas le scouting report. On laisse tout le monde faire ce qu’ils veulent : shoots ouverts, pénétrations dans la raquette, lancers-francs. C’est juste triste. »

Butler met la responsabilité sur l’ensemble des joueurs de l’équipe, tout en dédouanant le coach Steve Kerr et le staff. « On doit mieux exécuter les consignes » a ajouté Jimmy, avant de s’exprimer sur les problèmes de turnovers de son équipe (16 contre Houston, 16 en moyenne cette saison) :

« Faire la première passe simple qui est disponible. C’est ce qu’on apprend quand on commence le basket, à 9 ou 10 ans. Mais ce n’est pas le seul problème, c’est l’un des problèmes. On doit se donner, surtout à la maison, on doit défendre, faire les rotations, toutes ces choses qu’on fait parfois mais pas toujours. »

Jimmy Butler a aussi souligné le manque de solidité mentale du groupe, incapable de se surpasser quand le match ne va pas dans le bon sens : « Quand ça va, tout le monde sourit. Quand ça va pas, on baisse la tête. »

En plus de Jimmy Butler, Draymond Green a également dit les termes, soulignant la défense « merdique » des Warriors et le côté soft de l’équipe, dominée au rebond offensif (25 pour les Rockets) par les Monstars de Houston.

C’est clairement pas la joie dans la Baie…