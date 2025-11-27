Récemment propulsé titulaire en l’absence de Fred VanVleet et Kevin Durant, Reed Sheppard enchaîne les cartons comme s’il avait finalement trouvé l’interrupteur de son jeu. Le sophomore, longtemps trop sage, a décidé de bousculer la hiérarchie : face aux Nuggets puis aux Warriors, le gamin a rappelé qu’il n’était pas en NBA pour tenir la porte.

La fusée a mis du temps à décoller, mais quand Sheppard appuie sur le bouton, ça fait du bruit dans tout le Texas.

L’an dernier, sa campagne rookie avait la couleur d’un hiver pluvieux : hésitant balle en main, trop « respectueux » des ordres de marche, incapable d’imprimer autre chose qu’un rôle de glue-guy timide. Mais la NBA ne laisse pas respirer longtemps : Fred VanVleet se blesse, le calendrier ne fait pas de cadeau, et soudain le gamin se retrouve titulaire sur le backcourt face à des équipes disciplinées.

Résultat : il ne réfléchit pas, il joue. Et ça change tout.

Reed Sheppard est le grand bonhomme de cette victoire face aux Warriors :

🔸31 points

🔸9 rebonds

🔸5 passes

🔸12/25 au tir

Ses responsabilités ont augmenté ces dernières semaines, sa confiance aussi, et ça se voit ! 🔥

Contre Denver il y a quelques jours, Sheppard avait déjà sorti la caisse à outils (en sortie de banc) : agressivité constante, tir propre, prise d’initiative comme s’il avait passé l’été avec un tatouage « shoot first » sur l’avant-bras.

Rockets Reed Sheppard Career-High 27 PTS (9-13 FG, 5-8 3P, 86.3% TS), 4 AST, 2 STL, +13 (+/-) vs. Nuggets #notaroleplayer

Cette nuit face aux Warriors, le décor a à peine changé : spacing verrouillé, défense qui lui teste les chevilles, mais le gamin ne bronche pas. Il lit, il choisit, il sanctionne. Le genre de prestation qui te fait oublier qu’il n’a même pas 100 matchs NBA au compteur.

Reed Sheppard 31 PTS, 9 REB, 5 AST, 1 STL, 2 BLK, 12/25 FG, 4/12 3FG, 57.9% TS vs Warriors

Houston n’avait pas besoin d’un sauveur. Juste d’un guard qui ose. Et c’est exactement ce qu’il est en train de devenir : un créateur utile, un shooteur qui ne fuit plus le contact, un joueur qui se met au diapason des systèmes organisés par Ime Udoka (coach). Là où il fuyait les responsabilités, il se met désormais en première ligne. Là où il temporisait, il appuie désormais sur l’accélérateur comme s’il voulait prouver à toute la NBA que sa sélection dans le top 3 de la Draft 2024 n’était pas une erreur.

La vraie différence cette année, c’est l’attitude. Pas de tremblements, pas de doutes, pas de « je laisse faire les vétérans ». Sheppard prend ses responsabilités, joue juste et surtout joue vite. Il profite de la moindre absence pour prouver qu’il peut tenir un rôle majeur, et il le fait sans forcer, sans s’inventer un costume qu’il n’a pas. La progression est nette : lecture plus rapide, tir plus sûr, agressivité au cercle qui surprend dans un corps aussi léger.

Fred VanVleet sera sur la touche encore un moment et Reed Sheppard a bien l’intention de saisir cette opportunité à moyen, voire long terme. Houston avait besoin d’un step-up. Il vient de le recevoir, avec un supplément de culot.