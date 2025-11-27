En crise actuellement après une nouvelle défaite contre Houston, les Warriors ont beaucoup de problèmes à résoudre pour redevenir une équipe vraiment dangereuse. Comme souvent pour Draymond Green, ça commence avec la défense, qu’il juge catastrophique.

Draymond n’a jamais été du genre à avoir la langue dans sa poche. Nouvelle preuve avec ses déclarations d’après-match hier, où Green a eu des mots très forts sur le niveau actuel des Warriors en défense.

Quand Anthony Slater, journaliste qui couvre l’équipe pour ESPN, a mentionné que Golden State possédait la neuvième meilleure défense NBA sur le plan statistique cette saison (112,1 points encaissés sur 100 possessions), Draymond Green a rapidement rejeté ce constat.

« Notre défense est à chier » a déclaré Green. « Ce n’est pas nécessairement une question de chiffres. Comment vous sentez-vous quand vous êtes sur le terrain ? On n’arrête pas de craquer encore et encore. Cela dépasse les chiffres. La défense, c’est une question d’attitude. »

Une attitude conquérante qui échappe aujourd’hui aux Warriors selon Draymond. Cela manque de dureté, d’impact physique, de solidité collective, mais aussi et surtout de joueurs qui font leur job en défense.

« Tout le monde, en tant qu’individu, doit répondre au challenge qui est face à lui. Ce n’est que comme ça que l’équipe sera meilleure. Actuellement, nous sommes individuellement – je sais que tout le monde aime déformer les mots – j’ai dit que NOUS sommes individuellement horribles. »

Green pointe du doigt à la fois la défense en un-contre-un face aux porteurs de balle adverses, mais aussi le manque d’aides défensives et les mauvaises rotations derrière.

Draymond Green: “Our defense is s***.”

“We are individually – I know everyone likes to twist words – I said WE are individually f****** awful.”

“I ain’t a big keep the spirit up guy. That ain’t my department. I motherf*** you.” pic.twitter.com/ztT5zWtHTK

— Anthony Slater (@anthonyVslater) November 27, 2025

Une défense irrégulière, un manque d’impact physique qui se ressent notamment au rebond, et une attaque médiocre malgré la présence de Stephen Curry (tout juste blessé), voilà comment les Warriors se retrouvent avec un bilan de 10 victoires – 10 défaites (8e de l’Ouest) après 20 matchs joués.

« On est une équipe très moyenne, à 1000% » – Draymond Green

