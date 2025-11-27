Anthony Davis pourrait faire son retour vendredi face aux… Lakers

Le 27 nov. 2025 à 11:26 par Nicolas Meichel

Absent des parquets depuis un mois, Anthony Davis se rapproche sérieusement d’un retour. AD pourrait en effet rejouer dès ce vendredi contre une équipe qu’il connaît bien.

Selon l’insider Marc Stein, il existe un scénario dans lequel Davis joue demain soir contre les Lakers, l’équipe où il évoluait avant le transfert sismique de Luka Doncic en février dernier.

Une décision devrait être prise en fonction de la manière avec laquelle AD répond physiquement au dernier entraînement des Mavs. AD pourrait aussi faire son retour samedi contre les Clippers, mais sa préférence est clairement affichée :

« Contre qui je préfère revenir ? C’est une vraie question ça ? Vous savez très bien quel match je veux jouer. »

Anthony Davis on his preference to play either Friday against the Lakers or Saturday against the Clippers:

“That’s a real question? You know what game I want to play. But we’ll see. We’ll have a conversation and see what makes the most sense with the medical and coaching staff.” pic.twitter.com/wPEtVscdIP

— Mike Curtis (@MikeACurtis2) November 26, 2025

Pour rappel, Anthony Davis a été victime d’une blessure au mollet dans une rencontre face aux Pacers fin octobre. Il a manqué les 14 derniers matchs de son équipe (11 défaites pour Dallas).