Brandin Podziemski, cible des critiques à Golden State

Présenté comme un élément clé de l’avenir des Warriors voire même un futur All-Star, Brandin Podziemski traverse actuellement l’une des périodes les plus compliquées de sa jeune carrière, entre performances décevantes, déclarations qui passent mal et grosse pression sur ses épaules. Focus.

L’été dernier, Brandin Podziemski s’est présenté devant les médias avec l’ambition d’un conquérant. Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait être aussi bon que Stephen Curry, le gamin de 22 ans n’a pas hésité une seule seconde : il veut être meilleur que la légende des Warriors.

Une déclaration qui aurait pu passer pour de la confiance en soi, ce trait de caractère essentiel dans la Grande Ligue, mais cela s’est plutôt transformé en boulet à traîner.

Brandin Podziemski says his goal is to be better than Steph Curry

“I want to be better than him, I think that’s a tall task, but I want to maximize my talent in the league and get as much out of it as I can.”

(Via @NBCSWarriors ) pic.twitter.com/AVMVvcrAm9

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 22, 2025

Selon certaines sources proches de Golden State, cette réponse a provoqué des roulements d’yeux et continue d’être référencée par plusieurs membres de l’organisation.

Dans un vestiaire qui compte encore Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler, annoncer qu’on veut surpasser l’un des plus grands de l’histoire du basket ne passe pas inaperçu. Et quand les performances ne suivent pas, ces mots reviennent comme un boomerang en pleine face.

Several people on the Warriors rolled their eyes when Brandin Podziemski said he wanted to be better than Steph Curry, per @anthonyVslater

“Podziemski made a number of comments in the lead-up to the season about his long-term career ambitions, including a news conference answer… pic.twitter.com/sI34xodIkN

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 12, 2025

Le problème, c’est que les performances décevantes s’accumulent pour Podz.

Il tourne à 12,1 points à 43,4% et 38,2% à 3-points en ce début de saison 2025-26. En soi les stats sont honorables, mais le jeune arrière – potentiel difference-maker aux Warriors – donne surtout l’impression de stagner. Pire encore, quand il joue mal, quand il est à côté de la plaque, il devient rapidement la cible des critiques du côté de Golden State.

Dernier exemple la nuit dernière, lors d’une défaite contre les Rockets : dans une rencontre où les Warriors ont compté jusqu’à 14 points d’avance, Podziemski a raté deux lancers-francs consécutifs dans le money-time, alors que Golden State était mené 93-91. Ces deux tirs manqués ont permis aux Rockets de garder l’avantage et de l’emporter 104-100, éliminant les Warriors de la NBA Cup. Le genre de séquence qui reste en travers de la gorge, surtout quand on se vend comme le futur visage de la franchise.

Breen: « Podziemski a 78% free throw shooter this season »

RJ: « Not anymore »

Legler: *laughter* pic.twitter.com/oxJJCRh9mQ

— CJ Fogler 🫡 (@cjzero) November 27, 2025

Ce qui frappe le plus dans le cas Podziemski, c’est le décalage entre ce qu’on attend de lui et ce qu’il produit réellement sur le terrain. Steve Kerr a admis que son joueur n’était pas à son meilleur niveau, qu’il mettait trop de pression sur lui-même et qu’il devait simplement se détendre pour retrouver son basket. Mais pour l’instant, l’examen est raté.

La situation devient d’autant plus problématique quand on la replace dans le contexte global des Warriors. L’équipe traverse une période de turbulences avec un bilan de 10-10 qui ne correspond pas aux attentes. Podziemski arrive doucement à la fin de son contrat rookie (2027) et il sera bientôt temps de parler argent. Cependant, quand tu dois négocier une prolongation de contrat dans un futur proche et que tes performances ne sont pas au niveau, ça complique sérieusement les discussions. Surtout que Golden State doit faire attention à ses dépenses. Les Warriors ont certes exercé leur option pour la saison 2026-27, mais est-ce que l’organisation compte vraiment sur lui à l’avenir ? Quand on se souvient que la franchise a parfois rendu Podz intouchable dans un potentiel gros transfert (pour ramener une autre star aux Warriors), cette question fait mal aujourd’hui.

Et puis il y a cette dimension psychologique qui pèse lourd. Podziemski a multiplié les déclarations ambitieuses durant l’intersaison, disant qu’il espérait que Curry et Draymond Green lui laissent les clés de la franchise, qu’il serait celui qui continuerait leur héritage. Il avait aussi déclaré qu’il était prêt à gagner leur confiance. Des mots nobles, certes, mais qui sont aujourd’hui vides de sens quand on voit ses stats et son impact sur le parquet. La réalité est brutale : Podziemski n’a pas seulement échoué à faire le saut attendu, il a carrément régressé dans certains domaines par rapport à sa saison rookie prometteuse. Et on a parfois l’impression que l’écart entre l’ancienne génération des Warriors et la nouvelle se creuse.

If Brandin Podziemski is still on this team after the trade deadline I’m not watching…

— TheWarriorsHouse (@GSWarriorsHouse) November 27, 2025

Le plus dur pour Podziemski, c’est que tout ça se déroule sous les projecteurs impitoyables de la Baie.

Les fans des Warriors, habitués à l’excellence et aux titres, n’ont que peu de patience pour les contre-performances. Certains réclament ouvertement son départ en trade, estimant qu’il ne sera jamais à la hauteur. D’autres pointent du doigt sa présence sur les réseaux sociaux durant l’été ou ses déclarations grandiloquentes pour expliquer son manque de concentration sur le basket. La pression est immense, et à seulement 22 ans, Podziemski découvre que vouloir être le prochain Curry implique aussi d’accepter le niveau de critiques qui va avec.

La suite de la saison sera déterminante pour Brandin Podziemski. On ne va pas l’enterrer dès aujourd’hui mais il va falloir une réaction, et vite car les Warriors n’ont pas le temps d’attendre. Soit il se reprend, retrouve son efficacité et prouve qu’il mérite la confiance que l’organisation lui accorde, soit il confirme qu’il n’est peut-être pas taillé pour ce rôle de leader de la future génération Warriors.

Steve Kerr a récemment déclaré que Podziemski essayait d’en faire trop et que les Warriors n’avaient pas besoin de plus de sa part. Un conseil simple mais crucial : redeviens bon dans ton rôle avant de vouloir être excellent dans un rôle qui te dépasse. Car pour l’instant, entre les déclarations ambitieuses qui ont mal vieilli, les performances en dents de scie et les critiques qui pleuvent de toutes parts, le gamin qui voulait surpasser Steph Curry vit plutôt un cauchemar éveillé.

Et dans la NBA, les cauchemars peuvent rapidement devenir des allers simples vers une autre franchise…